Voisiko Yhdysvaltojen pörssiä ravistellut someilmiö rantautua myös Suomeen? – STT kokosi yhteen tärkeimmät kysymykset ja vastaukset

Piensijoittajat ovat sekoittaneet osakemarkkinoita Yhdysvalloissa hypettämällä tiettyjen yhtiöiden osakkeita ja saamalla niiden osakkeiden arvon rakettimaiseen kurssinousuun. Takana vaikuttaa olevan sosiaalisen median Reddit-sivuston piensijoittajien Wallstreetbets-palstalla masinoima ostokampanja.

Piensijoittajat ovat halunneet iskeä shorttaajiin, jotka pyrkivät hyötymään kurssien laskusta. Kärjistetysti voisi sanoa, että somessa toimivat nörttisijoittajat ovat iskeneet kovalla riskillä pelaaviin ammattisijoittajiin.

Keskiössä on ollut pelikauppaketju Gamestop, jonka osakkeita sijoittajat ovat ostaneet kaksin käsin. Ilmiö on tarttunut Gamestopin lisäksi elokuvateatteriyhtiö AMC Entertainment Holdingsiin ja kanadalaiseen BlackBerryyn, joka oli takavuosina iso peluri kännykkämarkkinoilla.

Suomalaisyhtiöistä wsb:n sijoittajien kohteeksi päätyi Nokia.

STT kokosi yhteen ilmiön isoimmat kysymykset.

Voisiko vastaava ilmiö rantautua myös Helsingin pörssiin Suomessa?

Nokia on vahvistunut myös Helsingin pörssissä tällä viikolla, mutta nousu on ollut Yhdysvaltoja maltillisempaa. Helsingin pörssissä on paljon pieniä yhtiöitä, joiden osakkeen arvon voisi saada somehypetyksellä nousuun. Liikehdintä olisi kuitenkin paljon pienempää kuin Yhdysvalloissa. Suomessa olisi lisäksi vaikea iskeä shorttaajiin, sillä Suomessa shorttien määrä on melko maltillinen.

Shorttikriisin aikaansaaminen Suomessa olisi vaikeaa, sillä shortteja on vain muutamissa isoissa yhtiöissä.

Suomessa ilmiön aikaansaamiseksi tarvittaisiin lisäksi paljon amatöörisijoittajia, joilla on paljon rahaa. Yhdysvalloissa amatöörisijoittajien yhteenlasketut muskelit ovat paljon isommat kuin Suomessa, eikä Yhdysvalloissa yksittäisen sijoittajan tarvitse laittaa niin paljon rahaa peliin.

Miksi juuri Nokia valikoitui kohteeksi New Yorkin pörssissä?

Osaksi kyse saattaa olla sattumasta, sillä keskusteluissa on paljon myös tajunnanvirtaa. Nokialla on kuitenkin myös yhteistä yhtiöiden kanssa, jotka ovat aiemmin olleet wsb:n sijoittajien kohteena. Sekä BlackBerry että Nokia ovat olleet aikanaan isoja kännykkäpelureita ja huipulla, mutta eivät enää.

Nokia kuitenkin eroaa yhtiöistä siinä, että se on eurooppalainen yhtiö eikä Nokian osakkeita shortata niin paljon kuin muiden wsb:n sijoittajien kohteena olleiden yhtiöiden.

Toisaalta Nokian kurssinousu ei välttämättä ole ainoastaan somehypetyksen aikaansaannosta. Nokian kurssia ovat saattaneet nostaa muutkin asiat. Nokia on saanut osakeanalyytikoiden suositusten nostoja, yhtiöllä on uusi johtaja ja sillä on päämarkkinapäivä maaliskuussa. Nokiaan sijoittaneilla saattaa olla toiveita siitä, että Nokiassa tehdään nyt isoa strategista käännöstä, joka voi myös onnistua.

Yhdysvalloissa tapahtuneen somehypetyksen tarkoituksena on iskeä shorttaajiin. Millaista liikehdintää shorttimarkinnoilla voi olla odotettavissa?

Shorttaajia on usein pidetty rahoitusmarkkinoiden taitavimpina toimijoina ja shorttaamista niin sanottuna sijoittamisen kuninkuuslajina. Jatkossa shorttaajat joutuvat olemaan todennäköisesti varovaisempia etenkin pienempien yhtiöiden kohdalla. Osa hedge fund -rahastoista on jo ilmoittanut kärsineensä isoja tappioita. Hedge fund -rahastoiksi nimitetään monia varsin erilaisia erikoissijoitusrahastoja, joiden tavoitteena on positiivinen tuotto kaikissa markkinaolosuhteissa.

Hedge fundeja on yleensä pidetty markkinoiden korppikotkina, jotka etsivät heikkoja yhtiöitä, joilla shortata. Nyt kuitenkin somehypettäjien joukko on tuhonnut mallia, joten ainakin shorttaamisen riskit nousevat tapetille. Shorttaamisessa riski on periaatteessa rajaton.

Mitä ilmiö voi tarkoittaa Nokiaan sijoittaneelle ja Nokialle yhtiönä?

Nokian osakkeiden arvo on vahvistunut, joka on tietenkin perinteisen sijoittajan näkökulmasta myönteinen asia. Nokia on lisäksi saanut viimeaikoina paljon näkyvyyttä, joka voi houkutella osakkeiden ostajia. Toisaalta Nokian kurssi on heilahdellut viime aikoina paljon, ja heilahtelun takana ei ole juurikaan itse yhtiöön tai sen liiketoimintaan liittyvät syyt. Heilahtelu voi myös karkottaa sijoittajia, sillä se saatetaan nähdä riskipitoisempana.

Kaupankäyntivolyymit ovat lisäksi olleet suuria, joten ei ole varmuutta siitä, millaisia muutoksia Nokian omistuspohjassa on tapahtunut.

Mitä markkinoilla tapahtuu seuraavaksi? Voiko sijoittamisen pelisäännöt muuttua kokonaan?

Paljon riippuu siitä, mitä Yhdysvalloissa viranomaiset tekevät seuraavaksi. Yhdysvalloissa valtiovarainministeriö, Valkoinen talo sekä Yhdysvaltojen finanssimarkkinoita valvova Securities and Exchange Commission on ilmoittanut tarkkailevansa tilannetta.

Wsb:n sijoittajien seuraavana kohteena on todennäköisesti jokin pienehkö yhtiö, jota shortataan paljon.

Perinteisesti osakemarkkinoilla on voinut ainakin jollain tasolla luottaa siihen, että osakkeen arvo on seurannut yhtiön liiketoiminnassa tapahtuvia muutoksia ja tulevaisuudennäkymiä. Aina on kuitenkin myös ollut yhtiöitä, joista on jonkun mielestä maksettu liikaa. Osakesijoittamisessa on aina riski, että osake ei ole oikeanhintainen perinteisillä arvostusmittareilla mitattuna. Vaikka tiettyjen osakkeiden kurssit nyt heilahtelevat, ei isosti kuva markkinoilla välttämättä muutu.