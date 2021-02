Pörssit nousujohteisina Euroopassa ja Yhdysvalloissa, hopean arvo normalisoitumassa

Arvopaperikauppaa käydään Euroopassa positiivisella vireellä. Keskeisistä indekseistä esimerkiksi yleiseurooppalainen Euro Stoxx 50 oli kello kuudelta Suomen aikaa noin 1,5 prosentin kasvussa ja Pariisin CAC 40 puolestaan 1,8 prosentin nosteessa.

Helsingin OMXH-indeksi osoitti aavistuksen alassuin puoli tuntia ennen pörssin sulkeutumista.

Myös Yhdysvalloissa pörssipäivä alkoi nousuvireessä. Esimerkiksi Dow Jones oli lähes 1,8 prosentin kasvussa, Nasdaq Composite sekin kirkkaasti yli prosentin kasvussa.

Eilen ripeästi kohonnut hopean hinta on laskenut yli kahdeksan prosenttia. Pudotus on palauttanut arvometallin hinnan viime viikon lopun tavanomaiselle tasolle, noin 27 dollariin unssilta.

Hopean kysynnän lisääntymisen taustalla uskottiin olleen osin sama Reddit-sivuston keskusteluryhmä, joka viime viikolla riepotteli esimerkiksi Gamestop-pelikaupan ja kotimaisen Nokian osaketta.

Gamestopin osakkeen arvo on tullut rytisten alas viime viikosta, jolloin osakkeen arvo kohosi noin 350 dollariin. Nyt osakkeella käydään New Yorkin pörssissä kauppaa noin 85 dollarilla. Hinta on edelleen korkea, sillä vuoden alussa osakkeen hinta oli noin 20 dollarin tuntumassa.