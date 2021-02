Veronmaksajain keskusliitto selvitti: Mikkeli verottaa tiukimmin, Helsinki kevyimmin

Veronmaksajain keskusliiton laskelmien mukaan Mikkeli on tänä vuonna maakuntakeskuksien tiukin verottaja. LEHTIKUVA / Seppo Nykänen

Veronmaksajain keskusliiton laskelmien mukaan Mikkeli on tänä vuonna maakuntakeskuksien tiukin verottaja. Mikkelin tuloveroprosentti on neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin Helsingin, jossa verotus on vertailun mukaan keveintä.