Raakaöljyn hinta on selättänyt koronaviruksen aiheuttaman kuopan

Raakaöljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen sitten koronaviruskriisin alun viime maaliskuussa. Pohjanmeren Brent-laadun hinta on kohonnut yli 60 dollariin tynnyriltä. Yhdysvaltain viitelaadun WTI:n tynnyrihinta on noussut lähes 58 dollariin.

Öljyn hintaa nostavat analyytikkojen mukaan öljynviejämaiden järjestön Opecin ja muiden suurten viejämaiden tuotannon leikkaukset koronapandemian kutistettua öljyn kysyntää. SEB Researchin raaka-ainemarkkinoiden pääanalyytikko Bjarne Schieldrop arvioi uutistoimisto AFP:lle, että tuotannon leikkaukset ovat suurin yksittäinen syy hinnan nousuun. Raakaöljyn hintaa kohottaa myös Yhdysvaltain suunnittelema jättimäinen elvytyspaketti, jonka tarkoitus on lisätä taloudellista toimeliaisuutta ja siten öljyn kysyntää. Mainos alkaa Mainos päättyy Raakaöljyn hinta vaikuttaa bensiinin ja dieselin pumppuhintoihin viiveellä. Myös valuuttakurssien kehitys vaikuttaa asiaan.