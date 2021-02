Attendon tulos parani loppuvuonna – Suomen-toimintojen oikaisematon liikevoitto koukkasi plussalle

Hoivayhtiö Attendon oikaistu operatiivinen liikevoitto nousi loka–joulukuussa 87 miljoonaan kruunuun eli 8,6 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin luku oli ollut 35 miljoonaa kruunua.

Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla niukasti yli 3 miljardissa kruunussa eli 300 miljoonassa eurossa.

Toimitusjohtaja Martin Tivéus sanoo tiedotteessa, että koronarokotusten suorittaminen hoivakodeissa on ehtona yhtiön toiminnan normalisoitumiselle. Tivéuksen mukaan hoivakotien asiakkaiden rokotukset on saatu lähes kokonaan tehtyä Ruotsissa, jossa epidemia on ollut yhtiön muita toimintamaita vakavampi.

Sen sijaan Attendon Suomen-toimintoihin pandemian toisella aallolla on ollut yhtiön mukaan vain rajallinen vaikutus.

Suomessa yhtiön tulosta paransi noussut käyttöaste sekä muuttunut hinnoittelu, joilla korvattiin aiemmin nousseiden henkilöstövaatimusten kustannuksia.

Attendo Suomen liikevaihto nousi noin yhdeksän prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan. Suomen-toimintojen oikaisematon liikevoitto puolestaan nousi 48 miljoonaa kruunua (4,8 miljoonaa euroa) voitolle, kun se vuotta aiemmin oli 20 miljoonaa kruunua (2 miljoonaa euroa) tappiolla.

– Seuraavien vuosien aikana uskomme, että saamme edelleen kannattavuuttamme takaisin, pääosin Suomen toimintaohjelman, operatiivisten parannusten ja orgaanisen kasvun kautta, Tivéus lausuu tiedotteessa.

Ruotsalaisyhtiön koko vuoden tulos notkahti 15 prosenttia 375 miljoonaan kruunuun eli 37 miljoonaan euroon. Liikevaihto puolestaan kohosi kolmella prosentilla lähes 12,3 miljardiin kruunuun eli 1,2 miljardiin euroon.