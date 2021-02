Metsä Group rakentaa 1,6 miljardin euron biotuotetehtaan Kemiin – vuonna 2023 valmistuva investointi luo 1 500 uutta työpaikkaa

Emoyhtiö Metsä Groupin mukaan kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan. Lehtikuva / Emmi Korhonen

Metsä Fibre on päättänyt rakentaa uuden biotuotetehtaan Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa, ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.