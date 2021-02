Fazerin konsernijohtaja: Listautuminen pörssiin voi tulla ajankohtaiseksi jossain vaiheessa

Elintarvikekonserni Fazer väläyttää mahdollisuutta pörssiin listautumisesta. Konsernijohtaja Christoph Vitzthumin mukaan tänä vuonna 130-vuotisjuhliaan viettävä Fazer on taloudellisesti vahva ja sillä on selkeä strategia tulevaisuutta varten.

– Meillä on kunnianhimoiset tulevaisuuden tavoitteet, ja osakaspohjan laajentaminen listautumalla pörssiin voi mahdollisesti tulla ajankohtaiseksi jossain vaiheessa, Vitzthum sanoo yhtiön tiedotteessa. Fazer julkisti tänään viime vuoden tuloksensa. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto nousi viime vuonna 51,9 miljoonan euroon edellisvuoden 49,1 miljoonasta eurosta. Liikevaihto oli edellisvuoden tavoin noin 1,1 miljardia euroa. Mainos alkaa Mainos päättyy Vitzthumin mukaan viime vuotta hallitsi maailmanlaajuinen pandemia ja sen tuomat haasteet. – Koronaviruspandemia vaikutti kaikkiin meidän markkina-alueisiimme. Liiketoiminnoistamme kovimman kolauksen kokivat vähittäismyynti, mukaan lukien Fazer Café -kahvilat ja Gateau-leipomomyymälät, Fazer Makeisten matkustajamyynti sekä pakastettujen leipomotuotteiden liiketoiminta. Mukaan otettavien kategorioiden myynti laski, kun kuluttajat vähensivät päivittäistä liikkumistaan ja työmatkojaan, hän luettelee. Liiketoiminnan jatkuvuus pystyttiin Vitzthumin mukaan takaamaan lukuisten tehostamishankkeiden ja työntekijöiden ammattimaisuuden ja ketteryyden ansiosta.