Supercellin kannattavuus ja liikevaihto laskivat – mobiilipelit kasvattivat kuukausittaisia käyttäjämääriään

Peliyhtiö Supercell kertoo, että yhtiön mobiilipelit säilyttivät viime vuonna suosionsa ja kasvattivat kuukausittaisia pelaajamääriään. Kannattavuus ja liikevaihto kuitenkin supistuivat.

Kannattavuudesta kertova käyttökate supistui 21 prosenttia 407 miljoonaan euroon. Liikevaihto putosi seitsemän prosenttia 1,3 miljardiin euroon.

Supercell oli tuloksen heikentymisestä huolimatta erittäin kannattava yhtiö, sillä käyttökate oli 31 prosenttia liikevaihdosta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Supercellin vuonna 2018 julkaisema peli Brawl Stars nousi viime vuonna miljardipelien luokkaan Hay Dayn, Clash of Clansin, Boom Beachin ja Clash Royalen joukkoon.

– Olemme ylpeitä siitä, että olemme voineet Suomesta käsin tuoda maailmalle näin menestyneitä ja suosittuja viihdetuotteita, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Paananen tiedotteessa.

Markkinointikulut ovat kasvaneet

Paanasen mukaan tuloksen laskua selittää ennen kaikkea kirjanpitoon liittyvät käytännöt myynnin ja kulujen jaksotusten osalta sekä kasvaneet markkinointikustannukset.

Reilusti yli puolet markkinointikuluista tulee panostuksista pelaajayhteisöön. Supercell tekee peliyhteisölle esimerkiksi pelimaailmoja syventäviä animaatioita.

– Vaikka tulos laskikin, se on mielestäni edelleen ihan hyvä 340 hengen firmalta, Paananen sanoo.

– Meillä on nyt paremmat pelitiimit kuin koskaan. Jos onni on jatkossakin myötä, meillä on hyvä mahdollisuus tuoda markkinoille uusia hittipelejä. Uskon, ettemme ole vielä nähneet Supercellin parhaita vuosia.