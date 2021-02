Finnwatch: Teräsyhtiö Outokumpu on myötävaikuttanut ihmisoikeuksien loukkaamiseen – alihankintaketjusta paljastui huonomaineinen kaivosyhtiö

Teräsyhtiö Outokumpu on vuosia ostanut raaka-aineita Brasiliasta huonomaineiselta kaivosyhtiö Valelta, joka on vastuussa muun muassa alkuperäiskansalle tärkeän joen saastuttamisesta, esittää yritysvastuun toteutumista tarkkaileva Finnwatch -järjestö raportissaan. Finnwatchin mukaan Outokumpu on myötävaikuttanut alkuperäiskansan ihmisoikeuksien loukkaamiseen.

Finnwatch kertoo pystyneensä todentamaan Outokummun brasilialaisen alihankkijan siitä huolimatta, että Outokumpu ei ollut halukas avaamaan toimitusketjuaan. Muun muassa ruostumattoman teräksen valmistukseen käytetyn ferronikkelin alkuperä pystyttiin jäljittämään Vale-kaivosyhtiön Onca Puman kaivokselle vähintään vuodesta 2016 alkaen. Finnwatchin mukaan Outokumpu-konserni on hankkinut kaivokselta yli 30 000 tonnia ferronikkeliä vuosien 2016 ja 2019 välillä. Onca Puman kaivoksen ympäristövaikutuksista on käyty oikeutta vuodesta 2012 saakka. Liittovaltion oikeus keskeytti kaivostoiminnan alueella vuonna 2017, mutta toiminta sai korkeimman oikeuden määräyksellä jatkua muutamaa vuotta myöhemmin. Alkuperäisasukkaiden sairastelu lisääntynyt Kaivoksen lähialueen saastumista tutkinut Paran yliopisto pitää kiistattomana, että kaivoksen lähellä virtaavan Cateté-joen saastuminen johtuu kaivoksen toiminnasta. Kaivosalueelta löydettiin tutkimuksen aikana useita putkia, joiden kautta jätevesiä oli salaa johdettu jokeen. Joen merkitys on suuri aluetta asuttavan xikrin-alkuperäiskansan elinkeinolle ja kulttuurille. Jokea pitkin liikutaan, siinä kalastetaan ja peseydytään ja sen vettä käytetään jopa juomavetenä. Finnwatchin mukaan joen saastumisen myötä sairastumiset muun muassa syöpään ovat lisääntyneet. Lisäksi xikrineillä on todettu tavanomaista korkeampia raskasmetallipitoisuuksia. Vale on aiemminkin liitetty ympäristöä koskeviin laiminlyönteihin. Valen kaivosten yhteyteen rakennetut padot ovat viime vuosina sortuneet kahdesti, mitkä aiheuttivat kymmeniä kuolonuhreja ja mittavaa vahinkoa ympäristölle. "Outokummun sitouduttava YK:n periaatteisiin" Finnwatch katsoo, että YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti Outokumpu on myötävaikuttanut xikrinien ihmisoikeuksien loukkaamiseen. Sen olisi pitänyt edellyttää ihmisoikeuksien noudattamista alihankintaketjussaan siitä huolimatta, että valtio eli Brasilia on epäonnistunut suojeluvelvoitteessaan. Finnwatch peräänkuuluttaa, että Outokumpu sitoutuu YK:n periaatteisiin ja käynnistää huolellisuusvelvoiteprosessin. Tähän kuuluu muun muassa omaan hankintaketjuun liittyvien ihmisoikeusriskien kartoittaminen ja toimenpidesuunnitelman laatiminen riskeihin puuttumiseksi. Myös Outokummun valtio-omistaja saa Finnwatchilta moitteet. Omistajaohjauksen periaatepäätöksen mukaisesti yritysten on otettava ihmisoikeudet huomioon koko alihankintaketjussa. – Puutteet Outokummun ihmisoikeusriskien arvioinnissa kertovat, että valtion omistajaohjauspolitiikan linjauksia ei ole viety aktiivisesti täytäntöön, raportissa sanotaan. Valtion sijoitusyhtiö Solidium omistaa 20,3 prosenttia Outokummun osakkeista.