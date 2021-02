Metsäkonevalmistaja Ponsse pitää alan näkymiä hyvinä – uusia metsäteollisuustuotteita on tulossa paljon

Metsäkonevalmistaja Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela arvioi, että metsäteollisuudella on hyvät pitkän aikavälin näkymät. Hänen mukaansa uusia metsäteollisuustuotteita on tulossa paljon.

– On hyvin positiivista, että Suomen metsäteollisuuteen investoidaan koko ajan, ja ala nähdään vetovoimaisena myös tulevaisuudessa, Nummela sanoo.

Viimeisin on Metsä Groupin jätti-investointi Kemin biotuotetehtaaseen. Kartonkituotanto kasvaa, ja puurakentaminen nostaa mekaanista metsäteollisuutta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Vieremällä Pohjois-Savossa toimivalle Ponsselle tämä merkitsee sitä, että Suomi säilyy yhtenä yhtiön päämarkkina-alueista. Muut suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Venäjä.

– Vahvaa vetoa on myös Keski-Euroopan isoissa maissa, erityisesti Saksassa, Nummela kertoo.

Myös Pohjois-Amerikka on merkittävä markkina-alue. Potentiaalia on erityisesti Yhdysvaltojen etelävaltioissa kuten Georgiassa ja Pohjois-Floridassa.

Latinalaisessa Amerikassa Ponsse on kasvanut kovasti selluteollisuuden kehityksen myötä. Siellä isoja markkinoita ovat Uruguay, Brasilia ja Chile.

Sen sijaan Kaukoidässä puunkorjuun koneellistuminen on vasta alkutekijöissään. Ponsse on mennyt länsimaisten yhtiöiden perässä Kiinaan. Suurta selluntuottajamaata Indonesiaa Ponsse vasta tarkkailee.

– Tällä hetkellä Kiinan markkina on vielä näille koneille ja teknologialle pieni, mutta tulevaisuudessa koneellistumisen kehittyessä syntyy uusia mahdollisuuksia, Nummela arvioi.

Uusi tietojärjestelmä mahdollistaa etähuollon

Ponsse on lanseerannut uuden sukupolven Scorpion-metsäkoneensa. Ensimmäinen Scorpion esiteltiin vuonna 2013. Siihen on tehty matkan varrella parannuksia, mutta nyt on vuorossa laajempi uudistus.

Ponssen hallituksen puheenjohtaja Jarmo Vidgrén kertoo, että uudessa Scorpionissa on viidennen sukupolven tietojärjestelmä. 5g-järjestelmä toimii mittalaitteena ja ohjausjärjestelmänä. Kone pystytään ottamaan haltuun etänä.

– Meidän huoltomme pystyy katsomaan konetta ja tekemään säätöjä tai päivityksiä koneen toimintoihin tulematta paikalle, Vidgrén sanoo.

Hänen mukaansa Ponsse pystyy näin tarjoamaan paljon nopeampaa palvelua kuin aikaisemmin, mikä tuo myös säästöjä.

– Se on ollut todella iso projekti, kun koko järjestelmä vaihtuu kokonaan uuteen.

Uusi järjestelmä tulee olemaan ensiksi pelkästään Suomeen ja Ruotsiin toimitettavissa koneissa. Ensi vuonna mukaan tulevat muihin maihin myytävät koneet.

Huoltotoiminta keskeisessä roolissa

Nummelan mukaan huoltotoiminta on keskeisessä roolissa Ponssen toiminnassa. Tällä hetkellä noin viidennes liikevaihdosta tulee huoltopalveluista.

– Meillä on laadukkaat ja luotettavat metsäkoneet. Koneet ovat kovassa käytössä erittäin ankarissa olosuhteissa, Nummela korostaa.

Hänen mukaansa huolto on järjestetty aina paikallisesti. Samat paikalliset tytäryhtiöt hoitavat uusien koneiden ja vaihtokoneiden myynnin. Ponsse huolehtii, että paikallinen kyvykkyys on sillä tasolla, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun.

– Satsaamme huolto- ja myyntiorganisaatiomme voimakkaasti, Nummela kertoo.