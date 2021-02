Työryhmä kehottaa lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia talouskasvun parantamiseksi – Suomi jäljessä verrokkimaista

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) asettaman työryhmän mukaan Suomen talouskasvun parantaminen edellyttää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan selvää lisäämistä, rahoituksen kohdennusta avainekosysteemeihin, osaajapulan voittamista ja niin sanotun osaavan pääoman lisäämistä.

Työryhmän mukaan Suomen talouden haasteet eivät liity ensisijaisesti koronataantumaan. Työryhmän mukaan heikko talouskasvu ikääntyvän väestön Suomessa on aito uhka suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiselle.

Puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä luovutti työryhmän raportin keskiviikkona ministeri Lintilälle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

T&K-panostukset jääneet jälkeen verrokkimaista

Työryhmän mukaan innovaatioiden pohjana olevan tutkimus- ja kehitystoiminnan panostukset ovat Suomessa jääneet jälkeen verrokkimaista.

Työryhmä esittää Suomen tutkimus- ja kehitysmenojen nostamista neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Työryhmän mukaan tavoitteen saavuttaminen on mahdollista, jos julkisen sektorin tutkimus- ja kehitysrahoitus nousee 1,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Osaajapulan voittamiseksi korkeakoulutusta Suomessa on laajennettava ja osaavaa työvoimaa on houkuteltava ulkomailta Suomeen.

Kansainvälisiä osaajia pitäisi työryhmän mukaan houkutella Suomeen jopa 100 000 vuoteen 2030 mennessä, mikä edellyttää Suomen houkuttelevuuden parantamista ja maahanmuuttoprosessin yksinkertaistamista.

Työryhmä muistuttaa myös, että innovaatioiden muovaaminen uudeksi korkean arvonlisän tuotannoksi vaatii huomattavaa riskinottoa. Tähän tarvitaan sijoittajia, joilla on itsellään vahvaa liiketoimintaosaamista. Suomen ongelmana on se, että tällaista osaavaa pääomaa on vähän verrattuna esimerkiksi Ruotsiin.