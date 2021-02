Pörssit ovat olleet roimassa laskussa Aasiassa tänään, kun edellispäivän lasku Wall Streetillä jatkui muun muassa Tokiossa ja Hongkongissa. Tokion pääindeksi Nikkei 225 vaipui lähes neljä prosenttia, ja Hongkongissa Hang Seng pakitti kolmen prosentin tahtia.

Wall Streetillä laskusuuntaus painoi erityisesti teknologiapainotteista Nasdaqia, joka päätyi eilen 3,5 prosentin laskuun.

Alamäkeä on vauhdittanut korkojen nousu. Yhdysvaltojen 10-vuotisten valtionlainojen korko on jälkimarkkinoilla käynyt 1,61 prosentissa, ylimmillään yli vuoteen. Markkinoilla on alettu pelätä suurten elvytyspakettien kiihdyttävän inflaatiota, jonka seurauksena keskuspankit voivat alkaa nostaa ohjauskorkojaan.

