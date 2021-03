Työvoimasta puuttui tammikuussa edelleen kymmeniätuhansia työllisiä

Työllisten määrä oli tammikuussa 61 000 pienempi kuin se oli vuosi sitten, kertoo Tilastokeskus. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli tammikuussa 235 000 eli 41 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työllisyysaste oli 69,9 prosenttia, mikä on kaksi prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste puolestaan oli 1,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin eli 8,7 prosenttia.

Tilastokeskus ilmoittaa, että se ei julkaise trendilukuja tammi–helmikuun osalta tietosisältö- ja tiedonkeruumuutosten takia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan Suomessa TE-toimistoon ilmoittautuneita työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 332 800. Ministeriön mukaan luku on 81 200 suurempi kuin vuotta aiemmin.

Joulukuuhun verrattuna työttömiä oli kuitenkin yli 24 000 vähemmän.

Lomautettuna oli TEM:n mukaan tammikuun lopussa yli 75 000 ihmistä eli yli 50 000 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Erot ministeriön ja Tilastokeskuksen lukujen välillä selittyvät ainakin työttömän ihmisen määritelmässä. TEM:n tilastoissa työtön on henkilö, jolla ei ole työsuhdetta tai yritystoimintaa. Tilastokeskuksen tilastoissa työtön on aktiivisesti hakenut työtä viimeisen kuukauden aikana ja hänellä on valmius vastaanottaa työtä seuraavan kahden viikon aikana.

Tilastokeskus tuottaa Suomen viralliset työttömyysluvut.

Lähes 10 000 nuorta työtöntä enemmän

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoiden mukaan vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteensä pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuussa yli 93 000.

Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli yhteensä yli 40 000. Nuorten työttömien määrä on kasvanut 9 500:lla viime vuoden vastaavasta ajasta.

Työttömyys oli tammikuussa korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna kaikkien ely-keskusten alueella, mutta suurin muutos oli tapahtunut Uudenmaan alueella. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 56 prosenttia eli yli 40 000 ihmisellä vuotta aiempaan tilanteeseen nähden.

Uudenmaan ely-keskuksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa 12,9 prosenttia, joka on 4,6 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän.