Kustannustuen suosio kasvoi yli 40 prosenttia toisella hakukierroksella, viimeisetkin hakemukset käsitellään täällä viikolla – kolmas hakukierros on vireillä

Yrityksille koronaepidemian vuoksi suunnatun kustannustuen toisella hakukierroksella saapui yli 40 prosenttia enemmän hakemuksia kuin tuen ensimmäisellä kierroksella.

Hakemusten käsittelystä vastaava Valtiokonttori kertoo, että viime perjantaina päättyneeseen hakuun osallistui lähes 18 300 yritystä. Edelliskierroksella heinä-elokuussa hakemuksen jätti alle 12 900 yritystä.

Tähän mennessä toisen kierroksen kustannustukea on maksettu yli 156 miljoonaa euroa.

Jäljellä olevat hakemukset käsitellään Valtiokonttorin pyrkimyksen mukaan kuluvan viikon aikana. Hakemuksista oli tiistaina ratkaisematta noin 1 500 eli alle kymmenes.

Myönteisen hakupäätöksen saaneiden yritysten osuus on kasvanut ensimmäisestä kierroksesta kymmenellä prosenttiyksiköllä, mutta valtaosa hakemuksista on edelleen hylätty. Tähän mennessä runsaat 6 200 yritystä eli noin 37 prosenttia hakijoista on saanut tukea toisella kierroksella.

Jo neljännestä kierroksesta puhuttu

Kustannustuesta on valmisteilla myös kolmas hakukierros. Tätä varten tehty lakiesitys on käynyt jo lausuntokierroksella, joka päättyi viime viikolla. Esitystekstin mukaan kolmas hakukierros on tarkoitus avata huhtikuun puolivälissä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi helmikuun puolivälissä, että myös neljännen kustannustuen valmistelu on tarkoitus käynnistää välittömästi.

Toistaiseksi valtaosa tukeen varatuista summista on jäänyt jakamatta. Toiselle kierrokselle oli varattu käyttöön yhteensä 550 miljoonaa euroa, eli potista on jaettu alle kolmasosa. Ensimmäiselle kierrokselle varatusta 300 miljoonasta eurosta noin 60 prosenttia jäi käyttämättä.

Kustannustuki on herättänyt epidemian aikana runsaasti keskustelua. Tiukoiksi koettuja hakuehtoja kritisoitiin varsinkin ensimmäisen hakukierroksen yhteydessä.

Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) julkistalouden professori Roope Uusitalo puolestaan esitti viime viikolla Suomen Kuvalehdessä uusista hakukierroksista luopumista.

Uusitalon mielestä ensimmäinen hakukierros oli aikanaan järkevä päätös, mutta viime kevään jälkeen sen perustelut ovat ohentuneet, kun yritysten vahingot ja konkurssit ovat jääneet pelättyä vähäisemmiksi. Professorin mukaan tulisi siirtyä suorasta tuesta kohti vastikkeellisempia tukimuotoja, sillä tukien markkinoita vääristävä vaikutus kasvaa järjestelyn muuttuessa pysyvämmiksi.

Hänen mukaansa on kuitenkin edelleen kohtuullista tukea yrityksiä, jos niiden liiketoimintaa epidemian hillitsemiseksi rajoitetaan.

– Jos ravintola suljetaan, on ravintoloitsijalla oikeus jonkinlaiseen korvaukseen, Uusitalo kirjoitti.