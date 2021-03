Vuokrien nousu on hiipunut kaikissa kaupungeissa, ilmenee Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa toteuttamasta katsauksesta.

Vuokrien nousu hidastui vuokramarkkinakatsauksen mukaan suurissa kaupungeissa ja pysähtyi kokonaan monessa keskisuuressa maakuntakeskuksessa. Koronan vaikutuksia vuokramarkkinoihin voidaan pitää kokonaisuutena maltillisina, mutta poikkeusolot näyttävät vaikeuttaneen kaksioiden vuokrausta.

Vaikka vuokra-asuntojen kysyntä on jatkanut kasvuaan, tarjonta on kasvanut vielä kysyntääkin voimakkaammin, mikä on kiristänyt kilpailua hyvistä vuokralaisista.

