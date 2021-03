Investointipankki Goldman Sachsin nuoret analyytikot anelevat työaikojen rajaamista 80 viikkotuntiin

Vastanneista monet sanoivat aikovansa jättää työpaikkansa puolen vuoden sisällä, ellei tilanne parane.

– Tämä on enemmän kuin kovaa työtä, tämä on epäinhimillistä, sanoi yksi kyselyyn vastanneista 13 analyytikosta.

Ennen työn aloittamista vastaajat arvioivat henkisen terveytensä olevan kymmenen pisteen asteikoilla keskimäärin 8,8 ja fyysisen 9. Työn aloittamisen jälkeen arvosanat laskivat 2,8:aan ja 2,3 pisteeseen. Kolme neljästä vastaajasta sanoi joutuneensa työpaikkakiusaamisen kohteeksi.

Tyytyväisyys yhtiöön ja omaan työelämään oli kymmenen pisteen asteikolla tasan kaksi.

Kyselyn johtopäätöksissä suositellaan, että työajat rajattaisiin enintään 80 tuntiin viikossa, että töiden pitäisi perjantaisin päättyä viimeistään iltayhdeksältä ja että lauantait olisivat vapaapäiviä.

– En odottanut, että tässä työssä tehtäisiin töitä yhdeksästä viiteen, mutta en kyllä myöskään odottanut, että töitä tehtäisiin jatkuvasti yhdeksästä aamuviiteen, sanoi yksi vastanneista.

Analyytikot esittelivät kyselyn tuloksia pankin johdolle helmikuussa, ja pankki sanoo tarttuneensa toimiin estääkseen työntekijöidensä loppuunpalamisen. Tavoitetta pitää lauantait vapaana vahvistetaan, ja osa nuorten työntekijöiden tehtävistä automatisoidaan.

– Me tunnistamme, että meidän työntekijämme ovat hyvin kiireisiä, koska liiketoiminta on vahvaa ja volyymit historiallisen korkeita. Koronavuoden aikana ihmiset ovat ymmärrettävistä syistä joutuneet venymään paljon, ja siksi me kuuntelemme heidän huolenaiheitaan, pankki sanoi lausunnossaan.

Wall Streetin työkulttuuriin on perinteisesti kuulunut, että nuoret työntekijät joutuvat tekemään erittäin pitkiä päiviä. Palkkiona häämöttää mahdollisuus nousta hierarkiassa ja tienata myöhemmin ruhtinaallisesti.

Nuorten analyytikkojen työolokyselystä kertoivat muun muassa BBC, Financial Times sekä Helsingin Sanomat.