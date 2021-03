Kaupankäynti rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Sitowisen osakkeilla on määrä aloittaa Helsingin pörssissä huomenna, yhtiö kertoo. Kauppaa käydään loppuviikon ajan väliaikaisella prelistalla, ja ensi viikosta alkaen yhtiö on pörssin päälistalla.

Sitowise kertoi maaliskuun alussa suunnittelevansa listautumista.

Yhtiö on keskeyttänyt listautumisantinsa. Sekä yhtiön yleisö- ja henkilöstöanti että institutionaalisille sijoittajille suunnattu listautumisanti on ylimerkitty, eli arvopaperien kysyntä on ylittänyt tarjolla olevan määrän.

