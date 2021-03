Outokumpu perkaa brasilialaisen raaka-ainetoimittajansa toimia – Finnwatchin raportti nosti esiin toimitusketjussa esiintyviä ihmisoikeusloukkauksia

Teräsyhtiö Outokumpu ilmoittaa auditoivansa brasilialaisen raaka-ainetoimittajansa Valen Finnwatch-raportin paljastettua brasilialaisyhtiön väärinkäytöksiä. Outokumpu kertoo kehittävänsä tavarantoimittajiensa valvontaa ja lisäävänsä ostojensa läpinäkyvyyttä.

Yritysvastuun toteutumista tarkkaileva Finnwatch esitti helmikuussa julkaistussa raportissa, että Outokumpu on vuosien ajan ostanut ferronikkeliä Brasiliasta huonomaineiselta kaivosyhtiö Valelta, joka on vastuussa muun muassa alkuperäiskansalle tärkeän joen saastuttamisesta. Finnwatchin mukaan Outokumpu on toiminnallaan myötävaikuttanut alkuperäiskansan ihmisoikeuksien loukkaamiseen.

Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen sanoo Finnwatchin raportin olevan tärkeä muistutus toimitusketjun vastuullisuuden merkityksestä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Outokummun, asiakkaidemme ja yhteiskunnan näkökulmasta on tärkeää, että käyttämämme raaka-aineet tuotetaan ja hankitaan eettisellä ja vastuullisella tavalla, Malinen sanoo tiedotteessa.

Yhtiö kertoo korostaneensa Valelle tiukkojen vaatimustensa noudattamisen tärkeyttä. Riippumaton tarkastus Finnwatchin raportin keskiössä olevalle Onca Puman kaivokselle tehdään Outokummun mukaan heti, kun pandemiatilanne käynnin sallii.

Outokumpu on myös perustanut verkkosivuilleen erillisen sivun, jonne yhtiö ilmoittaa raportoivansa valvonnan kehittymisestä ja läpinäkyvyyden parantamisesta.

Finnwatch tyytyväinen teräsyhtiön toimiin

Finnwatch moitti raportissaan Outokumpua kansainvälisten yritysvastuustandardien laiminlyönnistä ja arvoketjujensa salailusta. Finnwatch selvitti muista lähteistä, että Outokumpu-konserni on hankkinut Valen Onca Puman kaivokselta yli 30 000 tonnia ferronikkeliä vuosien 2016 ja 2019 välillä.

Raportin julkaisupäivänä Outokumpu myös julkaisi tiedotteen, jossa se kertoi, ettei yhtiöllä ole kytköksiä raportissa mainittuihin brasilialaisiin rautamalmikaivoksiin. Finnwatch piti Outokummun viestintää tuolloin vastuuttomana ja harhaanjohtavana, sillä raportissa rautamalmikaivokset mainittiin ohimennen ja raportti keskittyi ferronikkelin tuotantoon.

Tapauksen jälkeen osapuolet ovat kuitenkin päässeet "hyvään ja rakentavaan" vuoropuheluun, Finnwatch kertoo. Järjestö ilmaisee tyytyväisyytensä niihin toimiin, joihin Outokumpu on ryhtynyt.

– Kiitän Outokumpua ripeästä toiminnasta, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér sanoo tiedotteessa.

– Outokummulla on vastuullisuustyössään vielä pitkä matka edessään, mutta se on menossa oikeaan suuntaan, hän jatkaa.