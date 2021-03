Fortum tiukentaa otettaan Uniperista – lähtöpassit saksalaisyhtiön toimitus- ja talousjohtajille

Energiayhtiö Fortum tiukentaa tahtia saksalaisen energiajätti Uniperin integroinnissa. Fortum ilmoittaa, että toimitusjohtaja Andreas Schierenbeck ja talousjohtaja Sascha Bibert jättävät tehtävänsä välittömästi.

Uudeksi toimitusjohtajaksi nousee Klaus-Dieter Maubach, joka on toiminut sekä Uniperin hallintoneuvoston puheenjohtajana että Fortumin hallituksen jäsenenä. Talousjohtajaksi siirtyy Tiina Tuomela, joka on johtanut Fortumin Generation -liiketoimintaa.

– Vallitsevassa kireässä kilpailutilanteessa ja keskellä energiamurrosta meidän on toteutettava strategiaamme määrätietoisesti, tehokkaasti ja ripeästi. Vaikka olemmekin edistyneet jonkin verran yhteistyössä Uniperin kanssa, uskon, että meidän on paitsi mahdollista, myös välttämätöntä tehdä enemmän, totesi Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo tiedotteessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Fortum päivitti strategiansa joulukuussa ja linjasi tuolloin yhdessä Uniperin kanssa, että yhtiöt tavoittelevat merkittäviä yhteistyöhyötyjä muun muassa pohjoismaisen vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimoinnissa, aurinko- ja tuulivoiman kehittämisessä Euroopassa sekä vetyliiketoiminnassa. Työ on alkanut, mutta Fortum arvioi, että hyötyjä voidaan kasvattaa vielä enemmän, jos yhtiöiden tuki- ja liiketoiminnat integroidaan tiiviimmin.

Vähemmistöosakkaita ei lunasteta ulos tänä vuonna

Maubach sanoi haluavansa ajaa toimitusjohtajana juuri tätä.

– Olemme osa Fortum-konsernia ja strategiamme on selkeä. Tavoitteemme eivät ole muuttuneet, mutta toimintaympäristömme muuttuu vauhdilla ja meidän on jatkuvasti etsittävä uusia mahdollisuuksia arvon luomiseen. Tämän vuoksi ei riitä, että ainoastaan jatkamme Uniperin muutosta – meidän on nopeutettava sitä, hän sanoi tiedotteessa.

Fortum on luvannut, ettei se tee Saksan lainsäädännön mukaista määräysvaltasopimusta Uniperin kanssa eikä lunasta vähemmistöosakkeita ennen tämän vuoden loppua. Fortum omistaa nykyisellään Uniperista vajaat kolme neljäsosaa.