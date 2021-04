Solar Foods rakentaa tehtaan, joka tuottaa proteiinia hiilidioksidista ja sähköstä

Valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahoitus Oy on myöntänyt ensimmäisen pääomalainansa. Kymmenenmiljoonan euron lainan saa Solar Foods, joka tähtää merkittäviin ruoantuotannon päästövähennyksiin.

Rahoituksella on määrä rakentaa uusi tuotantolaitos Suomeen. Ilmastorahaston mukaan tehdas on maailman ensimmäinen kaupallisesti toimiva laitos, joka tuottaa proteiinia hiilidioksidista ja sähköstä. Tehtaan toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2023 alkupuolella.

Ilmastorahoitus kertoo, että tutkimuslaitos VTT:n ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT-yliopiston) tutkimuksesta syntynyt Solar Foodsin innovaatio mahdollistaa erittäin vähäpäästöisen proteiinituotannon hyödyntäen uusiutuvaa energiaa.

– Vielä muutamia vuosia sitten lähinnä tieteiselokuvalta kuulostanut idea on nyt koeteltu jatkuvatoimisessa pilottituotannossa. Solein-proteiini on todistanut ominaisuutensa elintarvikkeena ja etenee nyt Ilmastorahaston vauhdittamana kaupan hyllyille, Solar Foodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikka kertoo tiedotteessa.

Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine muistuttaa, että Ilmastorahaston tehtävänä on merkittävien ilmastoratkaisujen vauhdittaminen teolliseen mittaluokkaan, millä tuetaan EU:n ja Suomen hiilineutraaliustavoitteita. Rahoitus vauhdittaa Solar Foodsin tehtaan rakentamista.

Ilmastorahaston mukaan Solein-proteiinin päästövähennyspotentiaali on jopa 99 prosenttia verrattuna lihantuotantoon ja 80 prosenttia verrattuna kasviproteiineihin. Tuotanto perustuu luonnolliseen mikro-organismiin, joka pystyy kasvamaan mineraalialustalla ainoana hiilenlähteenään hiilidioksidi ja energianlähteenään vety.

Rahoitusta kannattaville kohteille

Joulukuun loppupuolella perustettu Ilmastorahasto julkisti torstaina myös strategiansa. Sen mukaan yhtiö rahoittaa pääomalainoilla ja muilla instrumenteilla ilmastoratkaisujen kaupallisia skaalauksia ja päästövähennyksiä mahdollistavia alustoja.

Rahoitusta voidaan kohteille, jotka ovat itsessään vähintään kannattavia. Näissä Ilmastorahaston rahoitusosuus auttaa hanketta toteutumaan aiemmin tai laajempana kuin ilman Ilmastorahaston rahoitusta.

Kohteiden tulee myös täyttää ympäristötavoitteiden minivaatimukset, jotka määritellään EU:n kestävän rahoituksen asetuksessa.