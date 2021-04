Tiukat ilmastotoimet ja talouskasvu on mahdollista yhdistää, kertoo Sitran uusi raportti

Ilmaston lämpenemisen rajaaminen vaatii tiukkoja ja määrätietoisia toimenpiteitä, mutta ne ja talouden kasvaminen on mahdollista yhdistää, selviää Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran uudesta kansainvälisestä raportista . Vaikka pitkään on arveltu toisin, tutkijaryhmä löysi mallinnuksista, tutkimuskirjallisuudesta ja tilastoista näyttöä siitä, että päästöjen kasvu ja talouden kasvu on mahdollista irrottaa toisistaan.