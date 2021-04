Amazonin esiinmarssi Ruotsin verkkokaupassa on edennyt hissukseen

Verkkokauppajätti Amazon avasi pitkään odotetun verkkokauppansa Ruotsissa lokakuussa, mutta ennakko-odotukset suurista muutoksista ja kiristyvästä kilpailusta länsinaapurin verkkokaupassa eivät ole toteutuneet.

Avajaisten jälkeen Amazonin ympärillä on ollut kovin hiljaista. Googlen hakuanalyysin mukaan ruotsalaisten hakukiinnostus oli suurinta avajaispäivänä.

Hintavertailusivusto Pricerunner ei ole noteerannut mitään hintamuutoksia Amazonin tulon seurauksena, ja sivuston toimitusjohtaja Nicklas Storåkers luonnehtii Amazonin aloitusta "aikamoiseksi pannukakuksi".

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Siitä ei ole seurannut yhtään mitään. Kun katsotaan Ruotsin suosituimpia tuotteita, niin heillä on niistä tarjolla vain erittäin pieni osuus. Hinnatkaan eivät ole niin hyvät, että heillä kannattaisi tehdä ostoksia.

Alussa Amazon nousi otsikoihin myös sen takia, että monet ruotsinkieliset tuotekuvaukset olivat selvästi konekäännettyjä. Ne tuottivat paljon hupia potentiaalisille asiakkaille, mutta eivät välttämättä vankistaneet uuden tarjokkaan uskottavuutta.

Suomeen ei juuri toimiteta

Suomalaisten asiakkaiden kannalta Amazonin lanseeraus Ruotsissa ei ole tuonut mitään merkittävää muutosta. Kun kaupan etusivulle nostettuja tuotteita tutkii, on useimpien kohdalla maininta, ettei sitä toimiteta valittuun toimitusosoitteeseen.

Amazon aloitti aikoinaan toimintansa kirjoja myymällä, ja avajaisten edellä pohdittiin, miten sen tulo Ruotsiin vaikuttaisi ruotsalaisten verkkokirjakauppojen näkymiin. Bokus, joka on Adlibriksen kanssa markkinajohtaja Ruotsissa, ei ole huomannut vaikutusta.

– Ruotsi poikkeaa muista markkinoista, joille Amazon on lähtenyt. Täällä verkkokirjakaupan myyntimäärät ohittivat kivijalkakaupan jo 2012. Seuraamme heitä kuten muitakin kilpailijoita, sanoo Bokusin toimitusjohtaja Maria Edsman.

Monet ruotsalaiset yhtiöt ovat kuitenkin olleet vikkeliä tarjoamaan tuotteitaan Amazonin kautta. Yksi on verkkokauppayhtiö Ellos Group.

– Meistä myynti Amazonin kautta on mahdollisuus tavoittaa uusia asiakkaita. Myynti muiden alustojen kautta on osa Ellos Groupin kasvustrategiaa, sanoo kehitysjohtaja Alexandra Domérus.

Ruotsin Kaupan liitossa uskotaan, että ruotsalaisyritysten kiinnostus myydä Amazonin kautta kasvaa tulevaisuudessa.

– Ruotsin markkina on jo aika kehittynyt. Kilpailu on kovaa, voittomarginaalit kapeita ja kannattavuus alhainen. Siksi on ollut vaikea nähdä, että Amazon kovin nopeasti saisi suurta markkinaosuutta. Uskon silti, että Amazon aikanaan kehittyy vahvaksi kilpailijaksi. Sillä on kokoa ja kykyä puristaa hintoja vielä hieman alemmaksi, sanoo liiton pääekonomi Johan Davidson.

Raakileena avautunut palvelu kehittyy

Konsultti Anna Nordlanderin mukaan Amazonin heikkoa avausta ei pidä ylitulkita. Yhtiö on toiminut samalla tavalla muissa maissa, joissa se on aloittanut.

– Kun he katsovat, että tuote on riittävän hyvä, niin heillä painetaan play-nappia ja selvitellään asiat sitä mukaa kun niitä tulee vastaan, sanoo Nordlander, joka on seurannut Amazonia kymmenen vuoden ajan.

Korjattavaa on vielä paljon. Amazonin kilpailuetu muissa maissa on perustunut tilauspalvelu Primen varaan, johon sisältyy ilmaiset ja nopeat toimitukset. Vielä ei logistiikka Ruotsissa ole kehittynyt niin pitkälle.

– Meillä Ruotsissa on jo totuttu nopeisiin ja ilmaisiin kuljetuksiin. Meillä ei kuitenkaan vielä tunneta Amazonin perusajatuksena olevaa ajatusta kaupasta, josta saa kaikkea. On hyvin selvä, että Amazon tähtää juuri tähän markkinaan, Nordlander sanoo.

Konsulttiyhtiö Rankona Mazonin toimitusjohtaja Carl Helgesson uskoo, että Amazonin palvelu Ruotsissa kehittyy nopeasti tämän vuoden aikana ja että Amazon aikanaan valtaa Ruotsin markkinoilla vahvan jalansijan.

– Sille, joka haluaa myydä Amazonin kautta, olemme juuri nyt vaiheessa, joka ei tule toistumaan. Toivon, että monet ruotsalaisyhtiöt hyödyntävät tämän mahdollisuuden.

Amazonin liikevaihto kipusi viime vuonna 386 miljardiin dollariin oltuaan edellisvuonna 280 miljardia. Jeff Bezosin vuonna 1994 perustama yhtiö on perustanut paikallisia verkkokauppoja 20 maahan. Suurimmat toimivat Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Saksassa.