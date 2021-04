UPM:n vanerista tehty satelliitti lähtee kiertoradalle tänä vuonna

Maailman ensimmäinen puusta tehty satelliitti on tarkoitus laukaista kiertoradalle vielä tämän vuoden aikana. Mukana vanerien kestävyyttä ja käyttäytymistä tutkivassa hankkeessa ovat UPM Plywood, Arctic Astronautics ja teknologiasuunnitteluyhtiö Huld.

Wisa Woodsat -satelliitin avulla on tarkoitus selvittää, voidaanko puumateriaalia käyttää avaruudessa, jossa on vastassa äärimmäisiä lämpötilanvaihteluja, tyhjiö ja säteilyä. Arctic Astronauticsin rakentama nanosatelliitti on mitoiltaan 10x10x10 senttiä ja noin kilon painoinen.

Satelliitti perustuu opetuskäyttöön kehitettyyn Kitsat-koulutussatelliittiin, ja sen on määrä lähteä avaruusmatkalleen Rocket Labin Electron-raketilla Uudesta Seelannista. Se kiertää maapalloa polaariradalla 500–550 kilometrin korkeudessa ja tekee kierroksen noin puolessatoista tunnissa.

Savonlinnassa valmistetun koivuvanerin käyttäytymistä tarkkailee kaksi kameraa, joista toinen on avaruudessa aukeavan kamerapuomin eli selfiekepin päässä. Energiansa piskuinen satelliitti saa yhdeksästä pienestä aurinkokennosta.

Vanerisatelliitilla monta tehtävää

Arctic Astronauticsilla hanketta johtava Jari Mäkinen sanoo, että vaikka selfiekeppiä kantava pieni puinen satelliitti saattaa hymyilyttää, kyseessä on pohjimmiltaan vakava tieteellinen ja teknologinen hanke.

– Vanerin testaamisen ohella satelliitti testaa uudenlaista erittäin edullista ja helppoa satelliittitietoliikennetekniikkaa radioamatöörikäyttöön, koettaa uudenlaista asennonsäätötekniikkaa, todentaa Kitsatin toimivuuden kiertoradalla sekä popularisoi satelliittiviestintää ja avaruusteknologiaa, Mäkinen sanoo tiedotteessa.

UPM:lle hanke on osa työtä, jossa selvitetään, miten puupohjaisia materiaaleja voitaisiin käyttää uusilla tavoilla.

– UPM etsii jatkuvasti uusia tapoja korvata fossiilisia materiaaleja uusiutuvilla puupohjaisilla ratkaisuilla. WISA Woodsat on valmistettu suomalaisesta koivuvanerista, ja se kantaa mukanaan tärkeää viestiä siitä, että fossiiliset materiaalit voidaan korvata uusiutuvilla puupohjaisilla materiaaleilla vaativissakin käyttökohteissa, visioi avaruushanketta UPM Plywoodilla vetävä Ari Voutilainen