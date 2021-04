Vaasan-leipomoyhtiön yt-neuvottelut päättyivät lähes 40 ihmisen irtisanomiseen ensi vuoden aikana

Leipomoyhtiö Vaasan Oy:n yt-neuvottelut ovat päättyneet 39 ihmisen työsuhteen päättymiseen ja lomautuksiin, yhtiö kertoo. Irtisanomiset toteutuvat ensi vuoden aikana, jolloin yhtiö lakkauttaa tuoreleipätuotannon Kotkassa.

Vaasan on päättänyt rakentaa uuden tuotantolinjan Vantaalla sijaitsevaan leipomoon, ja sen on määrä kasvattaa kauraleivän valmistuskapasiteettia. Investoinnin arvo on yhtiön mukaan yli seitsemän miljoonaa euroa.

– Kotkan tuoreleipälinja on tulossa lähivuosina teknisen ikänsä päähän. Tuotantoon ja logistiikkaan liittyvistä syistä investointi uuden tuotantolinjan rakentamiseksi on järkevintä tehdä Vantaan leipomoon, toimitusjohtaja Thomas Isaksson sanoo tiedotteessa.

Irtisanomiset kohdistuvat pääosin Kotkan tuoreleipomon työntekijöihin.

Yhtiöllä on Suomessa noin 530 työtekijää ja leipomotoimintaa viidellä paikkakunnalla.