Pörssilistautumisten määrä kasvoi ennätyksellisesti alkuvuodesta

Kansainvälisten pörssilistautumisten määrä on kasvanut ennätyksellisesti kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna, arvioi tilintarkastusten ja yrityspalveluiden yhtiö EY. Listautumisantien lukumäärä kasvoi globaalisti 85 prosentilla. Listautumisten tuotot nousivat samana aikana 271 prosenttia.

– Suomessakin kuluvalle vuodelle on povattu listautumisissa ”ketsuppipulloefektiä”. Tästä nähtiin alkuvuonna jo viitteitä, kun tyypillisesti hiljaisena ajanjaksona päälistalle tuli pääomasijoittajien salkuista kolme uutta yritystä, Kreate, Orthex ja Sitowise. Lisäksi Nightingale listautui First North Growth Marketille sekä Gofore siirtyi First Northista päälistalle, EY:n Pä ivi Pakarinen kertoo tiedotteessa.

EY:n mukaan kyseessä on 20 vuoteen aktiivisin ensimmäinen neljännes listautumisten ja niiden tuottojen määrässä mitattuna.

