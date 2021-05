Yhdysvalloissa työllisyyden nousu hiipuu – uusia työpaikkoja syntyi selvästi alle odotusten

Yhdysvalloissa syntyi huhtikuussa vain 266 000 uutta työpaikkaa ja työttömyysaste nousi hieman eli 6,1 prosenttiin, kertoo maan työministeriö. Tulos oli selvästi alle odotusten.

Etukäteen oli ennakoitu, että uusia työpaikkoja syntyisi jopa miljoona lisää, kun laajalla rintamalla etenevät koronarokotukset, koronarajoitusten purku ja valtion elvytystoimet vauhdittavat maailman suurimman talouden nousua koronakuopasta.

Työministeriön raportin mukaan uusia työntekijöitä on palkattu paljon hotelli- ja ravintola-alalle. Alan yritykset vähensivät väkeä roimasti, kun koronarajoitukset pakottivat sulkemaan ne viime vuoden maaliskuussa. Samalla kuitenkin vuokratyövoimaa, lähettejä, kuljetusalan työntekijöitä ja teollisuustyöntekijöitä on vähennetty. Autoteollisuudessa väheni 27 000 työpaikkaa, mikä on todennäköisesti ainakin osaksi seurausta maailmanlaajuisesta puolijohdepulasta.

Analyytikot ennakoivat, että uusia työpaikkoja syntyisi mittavia määriä kevään ja kesän aikana, mutta odotukset ovat osoittautumassa ylimitoitetuiksi. Maaliskuun työllisyyslukuja korjattiin alaspäin ja arvio on nyt, että uusia työpaikkoja syntyi 770 000, peräti 146 000 vähemmän kuin alun perin ennakoitiin.

Keskituntipalkat nousivat 21 senttiä ja olivat huhtikuussa 30,17 dollaria. Työnantajat ovat saattaneet joutua nostamaan palkkoja saadakseen työntekijöitä.

Vaikka ravintola-ala työllistää taas väkeä, on ravintoloissa ollut työvoimapulaa. Amerikkalaismediassa on viime aikoina ollut useita uutisia, joiden mukaan ravintolat eivät saa kaipaamaansa työvoimaa palkattua. Osaselityksenä nähdään palkkausmalli. Ravintoloiden tarjoilijoiden oletetaan tienaavan suurimman osan palkastaan juomarahoina joten heidän minimipalkkansa on monissa osavaltioissa 2,13 dollaria tunnissa (1,77 euroa).

Tilanteeseen nähdään vaikuttavan myös sen, että aiemmin ravintoloissa töitä tehneet ihmiset ovat hankkineet muita töitä tai jääneet pois työvoimasta tai eivät saa lastenhoitoa järjestettyä.