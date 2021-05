Saton vuokrausaste laski – asiakkaat hakivat lisätilaa ja edullisempia neliöitä

Vuokra-asuntoyhtiö Saton vuokrausaste laski tammi-maaliskuussa 94,8 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 97,6 prosenttia. Toimitusjohtaja Antti Aarnion mukaan vuokrausasteen heikkenemiseen vaikuttivat pääasiassa koronasta aiheutunut yleinen epävarmuus, lisääntynyt vuokra-asuntojen tarjonta ja asiakkaiden suositteluhalukkuuden lasku.

Liikevoitto oli 67,9 miljoonaa euroa oltuaan vuotta aiemmin 45,5 miljoonaa. Nettovuokratuotto laski 44,9 miljoonaan oltuaan viime vuonna 47 miljoonaa. Keskineliövuokrat olivat 17,50 euroa, kun taso vuosi sitten oli 17,28 euroa.

Saton mukaan koronapandemia on siirtänyt vuokra-asuntokysyntää hienoisesti isompiin asuntoihin ja matalamman vuokratason alueille.

Taustalla näkyy Saton mukaan etätyön lisääntyminen. Tilaa tarvitaan enemmän, kun kotona myös työskennellään.

Suurissa kaupungeissa vuokra-asuntojen tarjonta on ollut ripeässä kasvussa, kun vuokra-asuntoja on rakennettu reippaasti lisää. Aiemmin lyhytaikaisessa vuokrauksessa olleita asuntoja on tullut tarjolle pidempiaikaiseen käyttöön, mikä on joissakin kaupungeissa tuonut tuntuvan lisän tarjontaan. Opiskelijat ovat monin paikoin jääneet pois vuokra-asuntomarkkinoilta, kun toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut ovat siirtyneet etäopetukseen.

Satolla oli maaliskuun lopulla yhteensä yli 26 700 asuntoa. Näistä 85 prosenttia sijaitsi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella, 11 prosenttia Tampereella ja Turussa. Loput olivat Jyväskylässä, Oulussa ja Pietarissa. Sato ei toistaiseksi ole aikeissa tehdä uusia investointeja Venäjälle.