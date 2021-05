WarnerMedia ja Discovery yhdistyvät haastaakseen suoratoiston ykkösen Netflixin

Yhdysvalloissa telejätti AT&T on irrottamassa omistamansa WarnerMedian toiminnoistaan ja sulauttamassa sen Discoveryn kanssa uudeksi yhtiöksi. Tavoitteena on luoda monipuolista sisältöä tarjoava yhtiö, joka voisi tuotteillaan haastaa nykyiset suoratoistopalvelut, kuten Netflixin, Disney+-palvelun ja Amazon Primen.

WarnerMedian alle lukeutuvat muun muassa uutiskanava CNN, menestyssarjoistaan tunnettu HBO ja elokuvatuotantoyhtiö Warner Bros Studios. Discovery puolestaan on tunnettu muun muassa kanavista Discovery Channel, Animal Planet ja Eurosport.

– Tämä sopimus yhdistää kaksi viihdeteollisuuden johtajaa, jotka täydentävät toistensa vahvuuksia, ja asemoi uuden yhtiön yhdeksi johtavista suoratoistoalustoista, AT&T:n toimitusjohtaja John Stankey kommentoi.

Suoratoistokilpaan lähdetään selvältä takamatkalta, sillä AT&T:n pääpalvelu HBO Max on kerännyt nahkeasti uusia tilaajia. Sillä on 61 miljoonaa tilaajaa, kun kilpailijoista Netflixillä tilaajia on yli 200 miljoonaa ja Disneyn palveluilla 164 miljoonaa.

Uutta yhtiötä johtaa Discoveryn toimitusjohtaja David Zaslav. Hän kertoi CNBC:n haastattelussa, että yhtiö tavoittelee yhteensä 400:aa miljoonaa tilaajaa. Uuden yhtiön on määrä aloittaa toimintansa ensi vuonna.

AT&T saa kaupassa 43 miljardia dollaria. Telejätti maksoi Warnerin ostamisesta viime vuosikymmenellä lähes kaksinkertaisen summan, 85 miljardia dollaria. Uuden yhtiön osakkeista 71 prosenttia kuitenkin kuuluu AT&T:n osakkeenomistajille, ja Discovery hallitsee jäljelle jäävää 29 prosenttia.