Kiinalainen teknojätti Tencent osti aimo annoksen suomalaisen pelitalon Remedyn osakkeita

Kiinalainen teknologiajätti Tencent on ostanut 500 000 kappaletta suomalaisen pelialan yhtiön Remedyn osakkeita, mikä tarkoittaa 3,8 prosentin osuutta yhtiön osakkeista.

Remedyn mukaan Tencent hankki osakkeet Accendo Capital -rahastolta, joka omistaa kaupan jälkeen 14 prosenttia Remedyn osakkeista.

Kotimaisen pelitalon toimitusjohtaja Tero Virtala toteaa tiedotteessa, että kauppa on tehty pääomamarkkinoilla Accendon ja Tencentin välillä eikä sillä ole yhteyttä Remedyn kaupalliseen toimintaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Olemme luonnollisesti tietoisia Tencentin laajasta osaamisesta alalla, ja olemme ylpeitä heidän osoittamastaan mielenkiinnosta Remedyä kohtaan ja iloisia voidessamme toivottaa Tencentin uudeksi osakkeenomistajaksi, Virtala jatkaa.

Tencentin varatoimitusjohtaja Bo Wang kertoo Remedyn olleen Tencentin seurannassa pitkään, ja suomalaisyhtiön näytöt ovat olleet vakuuttavia.

– Odotamme mielenkiinnolla mahdollisuutta hyödyntää alan tuntemustamme Remedyn tukemiseksi jatkossa, hän sanoo.

Remedyn tiistain 42,6 euron avauskurssilla osakekaupan arvo olisi yli 21 miljoonaa euroa. Uutinen suurharteisesta kiinalaisosakkaasta kuitenkin laittoi Remedyn pörssikurssin vauhtiin. Sen osake päätyi pörssin sulkeutuessa yli 11 prosentin kasvuun ja 47,3 euroon.

Tencent on myös suomalaisen pelitalon Supercellin pääomistaja. Tencentin monitoimisovellus Wechat on erityisen suosittu Kiinassa, ja sovelluksella on maailmanlaajuisesti yli 1,2 miljardia kuukausittaista käyttäjää. Kiinalaisyhtiön liikevaihto oli viime vuonna yli 60 miljardia euroa.