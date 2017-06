Lähi-idässä heikentynyt Isis käänsi katseensa Kaakkois-Aasiaan

Äärijärjestö Isis pyrkii perustamaan seuraavan kalifaattinsa Kaakkois-Aasiaan, asiantuntijat varoittavat.

Isis on viime aikoina menettänyt hallitsemiaan alueita Syyriassa ja Irakissa. Terroristijärjestö onkin kääntänyt katseensa Kaakkois-Aasiaan. Siellä se on löytänyt liittolaisia alueen ääri-islamistisista ryhmistä.

Tilanne on pahin Filippiineillä, missä Isisiin kytköksissä olevat islamistit valtasivat viime kuussa Marawin kaupungin eteläisellä Mindanaon saarella. Marawin taisteluissa on kuollut satoja ihmisiä ja jopa 200 000 on paennut kodeistaan.

Isis käski matkustaa Filippiineille

Vuosi sitten Isis julkaisi videon, jossa se kehotti seuraajiaan suuntaamaan Filippiineille, jos he eivät pysty tulemaan Syyriaan tai Irakiin. Asiantuntijoiden mukaan Kaakkois-Aasiassa jo yli 60 ääriryhmää on viime vuosina vannonut uskollisuutta Isisille.

Marawin taistelut leimahtivat, kun Filippiinien turvallisuusjoukot yrittivät pidättää Abu Sayyaf -ryhmän johtajan Isnilon Hapilonin. Abu Sayyaf tunnetaan länsimaisten turistien sieppauksista. Vuonna 2000 se piti puoli vuotta vankinaan turistiryhmää, johon kuului kaksi suomalaismiestä.

IPAC-konfliktintutkimuslaitoksen mukaan Isis julisti Hapilonin viime vuonna Kaakkois-Aasian emiirikseen. Yhdysvallat on luvannut Hapilonin kiinniotosta viiden miljoonan dollarin palkkion.