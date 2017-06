YK: Kolumbian Farc-sissien aseistariisunta on saatu päätökseen

Kolumbian Farc-kapinallisten aseistariisunta on virallisesti saatu päätökseen, kertoo YK.

YK:n tarkkailijoiden mukaan viimeiset Farc-sissijärjestön "rekisteröidyt yksittäiset aseet varastoitiin" maanantaina. Kapinallisten haltuun jäi kuitenkin joitakin aseita, joihin oli annettu erikoislupa.

Kolumbian presidentin Juan Manuel Santosin ja Farc-johtaja Timoleon Jimenezin on määrä vielä julkisesti ilmoittaa, että aseistariisuminen on saatu päätökseen. Seremonian on määrä alkaa Kolumbiassa tänään Suomen aikaa kello kuudelta illalla.

Jimenez on kuvaillut Twitterissä aseistariisunnan olevan historiallinen hetki Kolumbialle.

– Aseiden laskeminen on tahdon, rohkeuden ja toivon ele, hän kirjoitti.

Presidentti Santos puolestaan sanoi viime viikolla, että aseista luopuminen muuttaa Kolumbian historiaa.

YK jatkaa kätkettyjen aseiden tuhoamista

Aseista luopuminen aloitettiin maaliskuussa YK:n valvonnassa. Ennen tätä Farc oli jo useiden viikkojen ajan koonnut joukkojaan määrätyille aseistariisunta-alueille. Maaliskuussa järjestö alkoi inventoida aseitaan ja tuhota sotatarvikkeitaan. Järjestön pääneuvottelijana rauhanneuvotteluissa toiminut johtaja Ivan Marquez sanoi tuolloin lehdistötilaisuudessa, että Farc luovuttaa aseensa YK:lle osoittaakseen sitoutumisensa rauhaan.

YK:n maanantaina julkaiseman tiedotteen mukaan Farc luovutti yli 7 000 asetta. YK jatkaa edelleen kätkettyjen aseiden ja muiden sotatarvikkeiden purkamista ja tuhoamista. Farc on kertonut YK:lle, mihin aseita ja muita sotatarvikkeita on kätketty.

Farc-sissijärjestöön kuuluu karkean arvion mukaan 7 000 ihmistä.

Yli 50 vuotta kestänyt konflikti

Kolumbian ja Farcin välinen rauhansopimus saatiin aikaan reilu vuosi sitten kesäkuun loppupuolella. Sopimus ratifioitiin viime vuoden lopulla. Sen on määrä päättää maassa yli 50 vuotta kestänyt konflikti. Väkivaltaisuuksissa on kuollut noin 260 000 ihmistä. Lisäksi arviolta 60 000 ihmistä on kadonnut ja noin seitsemän miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa.

Rauhanneuvottelut Farcia pienemmän ELN-sissiliikkeen kanssa ovat edelleen kesken.