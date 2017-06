Vetoomustuomioistuin: Hollanti osittain syyllinen Srebrenican joukkomurhaan

Hollannin valtio on osittain syyllinen Bosnian Srebrenican joukkomurhaan, päätti hollantilainen vetoomustuomioistuin tiistaina. Tuomiossa todetaan, että laittomasti toiminut Hollanti oli osittain vastuussa noin 350 muslimimiehen surmasta.

Vetoomustuomioistuin myös määräsi Hollannin valtion maksamaan osittaisen vahingonkorvauksen.

Serbijoukot surmasivat kaikkiaan yli 8 000 muslimia Srebrenicassa vuonna 1995. Hollannin vastuu syntyi siitä, että maan YK-joukot käskivät suojeluksessaan olleet bosnialaismiehet poistumaan tukikohdastaan. Aiemmin on arvioitu, että uhrit olisivat liki varmasti selvinneet hengissä, jos he olisivat saaneet pysyä hollantilaisten tukikohdassa. Nyt saadun päätöksen mukaan rauhanturvaajien on täytynyt tietää, että muslimit joutuivat todelliseen vaaraan tulla teloitetuiksi.

Serbijoukkoja Srebrenicassa johti Ratko Mladic. Hän on ollut pidätettynä ja syytteessä Jugoslavia-tuomioistuimessa Hollannin Haagissa.

Korvauksia vaatineet myös rauhanturvaajat

Verilöylyn jälkiselvittelyyn liittyy myös se, että yli 200 Srebrenicassa ollutta Hollannin rauhanturvaajaa on vaatinut vahingonkorvauksia maansa hallitukselta. YK-joukkoihin kuuluneet vetoavat siihen, että Hollannin puolustusministeri myönsi viime vuonna tehtävän olleen mahdoton.

Kukin kanteen nostanut rauhanturvaaja pyytää 22 000 euron korvauksia vaurioista, joita he kokevat yhä yli 20 vuoden jälkeen "kaikilla elämänalueilla".

Hollannin valtio puolestaan on korostanut, että kukaan ei olisi voinut ennalta arvata tulevaa joukkomurhaa.

Asiaan sekaantui hiljattain niin ikään Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan. Hän otti Bosnian tapahtumat aseekseen Hollannin arvostelussa. Erdoganin mukaan hollantilaisten moraali murtui tuhansien muslimimiesten ja -poikien tappamisen myötä Srebrenicassa.

Srebrenican verilöyly on Euroopan pahin hirmuteko sitten toisen maailmansodan.