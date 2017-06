Venezuela pyytää Interpolin apua helikopterihyökkääjän löytämiseksi

Varastettu helikopteri löydettiin myöhemmin kaupungin ulkopuolelta maaseudulta.

Iskun tekijäksi ilmoittautui internetissä julkistetulla videolla 36-vuotias poliisi Oscar Perez, joka ilmoitti olevansa osa sotilaista, poliiseista ja virkamiehistä koostuvaa ryhmää, joka vastustaa Venezuelan presidentin Nicolas Maduron hallintoa. Perez vaati videolla Maduroa eroamaan.

Maduro on luonnehtinut hyökkäystä terrori-iskuksi, vaikka kukaan ei loukkaantunut.

Venezuelassa on ollut viime kuukausina levotonta. Huhtikuussa maassa alkoivat presidentti Maduron vastaiset mielenosoitukset, joissa on kuollut ainakin 67 ihmistä.

Presidentin äänekkään vastustajan varat jäihin

Venezuelan korkein oikeus on jäädyttänyt syyttäjä Luisa Ortegan pankkitilin ja laittanut tämän matkustuskieltoon. Ortega on presidentti Maduron yksi näkyvimmistä kriitikoista. Ortega on syyttänyt Maduroa muun muassa terroristisen ilmapiirin luomisesta.

Ortegasta on tullut yksi Maduron äänekkäimmistä kriitikoista sen jälkeen, kun viranomaiset ovat yrittäneet lopettaa Maduron vastaiset mielenosoitukset.

Maduron kanssa läheisissä väleissä oleva korkein oikeus järjestää heinäkuun 4. päivä kuulemisen, jossa on tarkoitus päättää, joutuuko Ortega oikeuden eteen virkavirheestä ja epäeettisestä toiminnasta. Ortgea on kutsunut korkeimman oikeuden toimia noitavainoksi.