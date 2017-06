Asiantuntijat: Laillisten reittien tukkiminen lisää ihmissalakuljetusta

Laillista maahantuloa rajoittamalla ei saada kuriin ihmissalakuljetusta, sanovat siirtolaisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden asiantuntijat.

Kysyntä ihmissalakuljettajien ”palveluille” päinvastoin kasvaa, mitä enemmän laillista maahanmuuttoa rajoitetaan. Tätä mieltä ovat muun muassa useat YK-järjestöt, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM sekä järjestäytyneen rikollisuuden vastainen asiantuntijaverkosto GITOC.

Järjestöjen mukaan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan tiukennusten sijaan tarvitaan tehokkaampia laillisia ja turvallisia maahanmuuton väyliä, kuten turvapaikkoja, perheenyhdistämisiä ja humanitaarisia viisumeja.

– Ainoa tapa rikkoa salakuljettajaverkostojen bisnesmalli on taata ihmisille riittävä pääsy edullisten, turvallisten ja luvanvaraisten maahanmuuttokanavien piiriin, sanoo YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston OHCHR:n tiedottaja Liz Throssell.

– Salakuljetuksen tarkoitus on mahdollistaa liikkuminen silloin, kun muuta vaihtoehtoa ei ole. Joten mitä vaikeampaa matkustaminen siirtolaisille on, sitä enemmän salakuljettajille on kysyntää, sanoo puolestaan Tuesday Reitano, Genevessä toimivan GITOC-verkoston varajohtaja.

Asiantuntijoiden mukaan on jo nähtävissä, että suljetut rajat ja muut maahanpyrkijöitä suitsimaan tarkoitetut tiukennukset eivät ole vähentäneet ihmissalakuljetusta tai liikkeellä olevien turvapaikanhakijoiden ja muiden siirtolaisten määrää maailmanlaajuisesti.