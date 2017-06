USA asetti pakotteita kiinalaispankille Pohjois-Korean takia

Yhdysvallat on asettanut pakotteita kiinalaiselle pankille, joka Yhdysvaltain mukaan on auttanut Pohjois-Koreaa sen ydinaseohjelmassa. Asiasta ilmoitti Yhdysvaltain valtiovarainministeriö torstaina paikallista aikaa. Yhdysvallat syyttää kiinalaista Bank of Dandongia rahanpesusta Pohjois-Korean hyväksi.

Yhdysvaltain mukaan pakotteiden tarkoituksena on lisätä painetta Pohjois-Korealle, jotta se lopettaisi ydinaseohjelmansa. Toimilla pyritään leikkaamaan maan varoja. Pakotteilla muun muassa estetään kyseisen pankin bisnekset Yhdysvaltain rahoituslaitosten kanssa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin korosti tiedotustilaisuudessa, ettei toimia kohdistettu Kiinan hallitukseen, vaan pankkiin. Yhdysvallat asetti pakotteita myös kahdelle kiinalaiselle henkilölle sekä kiinalaisvarustamolle. Mnuchinin vakuuttelusta huolimatta Kiinan on kuitenkin odotettu ärsyyntyvän Yhdysvaltain liikkeestä. Presidentti Donald Trump on pitkään painostanut Kiinaa tekemään enemmän Pohjois-Korean hillitsemiseksi. Kiina on Pohjois-Korean läheisin liittolainen.