New Yorkissa entinen työntekijä saapui lääkärintakissa sairaalaan ja surmasi yhden

New Yorkissa sairaalassa tulen avannut mies tappoi yhden naisen ja haavoitti useita, kertoo New Yorkin poliisi Twitterissä . Poliisin mukaan haavoittuneita on kuusi, joista viisi on vakavasti haavoittuneita. Kuollut nainen löydettiin sairaalan 17-kerroksesta. Hänet todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.