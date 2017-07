Liittokansleri Helmut Kohlia muistoa kunnioitetaan EU-parlamentin istuntosalissa

Saksan entisen liittokanslerin Helmut Kohlin muistotilaisuus on alkanut tänään EU-parlamentin istuntosalissa Ranskan Strasbourgissa. Kohlin EU-lipulla peitetty arkku on kannettu keskelle salia. Muistotilaisuudessa on paikalla suuri määrä maailman nykyisiä ja entisiä johtajia.

Kohlin muistotilaisuudessa puhuvat muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel, EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja entinen Yhdysvaltojen presidentti Bill Clinton. EU-parlamentin puhemies Antonio Tajani ylisti muistopuheessaan Kohlia suureksi demokratian esitaistelijaksi. Kohl kuoli 16. kesäkuuta kotonaan Ludwigshafenissa 87 vuoden ikäisenä. Hän oli kärsinyt pitkään terveysongelmista. Kohl toimi Saksan liittokanslerina vuodesta 1982 vuoteen 1998 ja oli pitkäaikaisin Saksan sotienjälkeisistä johtajista. Lisäksi Kohl oli merkittävässä roolissa Saksan yhdistymisessä lokakuussa 1990, mistä hyvästä häntä on kutsuttu muun muassa yhtenäisyyskansleriksi. Kohl teki 1990-luvulla lujasti töitä varmistaakseen EU:n laajenemisen ja syvenemisen ja vaikutti voimakkaasti myös Suomen EU-jäsenyyden toteutumiseen. Politiikan Kohl jätti vuosituhannen alussa. Suomesta muistotilaisuuteen osallistuvat pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd.). Paikalla ovat myös muun muassa Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev ja Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy.