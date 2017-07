Media: Ukraina sanoo Venäjän turvallisuusviranomaisten olleen kyberhyökkäyksen takana

Ukraina väittää saaneensa käsiinsä todistusaineistoa siitä, että Venäjän turvallisuusviranomaiset olivat osallisena aiemmin tällä viikolla laajalti levinneessä kyberhyökkäyksessä. Asiasta muun muassa uutisoivan ABC Newsin mukaan Ukrainan turvallisuuspalvelu on kertonut yhdistäneensä hyökkäyksen aiempiin Venäjän tekemiin kyberhyökkäyksiin. Asiasta myös uutisoivan BBC:n mukaan SBU on kertonut saaneensa kansainvälisiltä virustorjuntayrityksiltä dataa, jonka perusteella turvallisuuspalvelu on yhdistänyt hyökkäykset toisiinsa.