HS: Ruotsin suurin festari peruttiin ensi vuodelta raiskaustapausten takia

Ruotsissa on käynnissä parhaillaan maan suurin musiikkifestivaali Bråvalla. Festarin järjestäjät ilmoittivat tänä viikonloppuna, että festivaalia ei tulla järjestämään ensi vuonna. Syynä on, että festivaaleilla on jälleen ilmoitettu raiskauksesta sekä useista seksuaalisista ahdistelutapauksista.

Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Järjestäjät kertovat tehneensä kaiken voitavansa ehkäistäkseen seksuaalirikoksia.

- Siitä huolimatta seksuaalirikoksia tapahtuu. Olemme nähneet sen sekä meidän että muiden festivaaleilla viime vuosina, ja se on valtava yhteiskunnallinen ongelma, joka koskettaa kaikkia.

Viime vuonna Bråvallan aikana tehtiin Helsingin Sanomien mukaan ainakin viisi rikosilmoitusta raiskauksista, yhdestä raiskauksen yrityksestä ja viidestätoista seksuaalisesta häirinnästä.

Seksuaalista ahdistelua on havaittu myös muilla ruotsalaisilla festareilla viime vuosina.

