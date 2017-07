Trump kutsuu tviittailuaan nykypresidentilliseksi – tuoreessa tviitissä hän hakkaa CNN:ää nyrkein

Video on alun perin showpainiohjelmasta, jossa Trump esiintyi vuonna 2007, kertoo uutisjulkaisu The Hill.

Muokatulla videolla Trumpin vastustajan pään tilalla on CNN:n logo. Videolla Trump kaataa vastustajansa maahan ja hakkaa tätä nyrkein.

Trump on kritisoinut CNN:ää jo kauan väittäen sen julkaisevan valeuutisia.

Alle vuorokausi sitten Trump puolusti kiihkeää tviittailuaan, joka häpäisee arvostelijoiden mielestä koko presidentti-instituution.

Trump tviittasi, että hänen sosiaalisen median käyttönsä ei ole presidentillistä vaan se on nykypresidentillistä. Tviitti päättyy hänen mantraansa Make America Great Again ja huutomerkkiin.

"Me jatkamme työtämme, hänen tulisi aloittaa omansa"

CNN:n toimittaja Brian Stelter julkaisi Twitterissä uutiskanavan vastauksen Trumpin tviittiin.

– Kyseessä on surullinen päivä, kun Yhdysvaltojen presidentti kannustaa toimittajien vastaiseen väkivaltaan, CNN:n vastauksessa sanotaan.

– Sen sijaan, että hän valmistautuisi ulkomaanmatkaansa, ensimmäiseen tapaamiseensa Vladimir Putinin kanssa, työstämään Pohjois-Korean tilannetta tai terveydenhuoltouudistusta, hän käyttäytyy lapsellisesti eikä virkansa vaatimalla arvokkuudella.

CNN päättää vastauksensa toteamalla, että uutiskanava jatkaa työtään ja Trumpin pitäisi ryhtyä tekemään omaansa.

Trump hyökkäsi myös muiden tiedotusvälineiden kimppuun. Presidentti väitti median yrittävän vain hiljentää hänet ja hänen kannattajansa. New York Timesin mukaan Trump sanoi, etteivät hänen arvostelijansa onnistu, koska hän on presidentti ja hänen kriitikkonsa puolestaan eivät.

– Kansa tietää totuuden. Valemedia yritti estää meitä pääsemästä Valkoiseen taloon. Mutta minä olen presidentti ja he eivät ole, Trump julisti kannattajilleen Washingtonissa lauantaina.

"Minä olen presidentti"

Trumpin ympärillä on lähiaikoina vellonut myös toinen tviittikohu, kun presidentti on ryöpyttänyt ja kiusannut kahta tv-toimittajaa. MSNBC -uutiskanavan toimittajat Joe Scarborough ja Mika Brzezinski ovat syyttäneet Trumpia uhkailusta ja kiristämisestä.

Scarborough'n mukaan heihin otettiin Valkoisesta talosta yhteyttä moneen kertaan. Yhteydenotoissa sanottiin, että Nation Enquirer -lehti julkaisee Scarborough'sta ja hänen puolisostaan Brzezinskista hyvin kielteisen jutun, elleivät Scarborough ja Brzezinski pyydä Trumpilta anteeksi kriittistä uutisointiaan.

Twitterissä Trump on haukkunut Brzezinskiä hulluksi, jolla on alhainen älykkyysosamäärä. Tviitissä Trump väitti Brzezinskin myös vuotaneen verta kasvojenkohotusleikkauksen jäljiltä. Scarborough puolestaan on Trumpin luonnehdinnan mukaan psykopaatti.

Trumpin käytös Twitterissä on järkyttänyt niin demokraatteja kuin republikaanejakin, joista monet katsovat hänen menneen viimeistään nyt liian pitkälle. Esimerkiksi republikaanisenaattori Ben Sasse on todennut, ettei tällainen ole normaalia eikä presidentin arvovallan mukaista.