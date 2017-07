Britannia laahaa jäljessä uusiutuvan energian tavoitteistaan

Britannia on asettanut kansalliseksi tavoitteekseen, että maan käyttämästä energiasta 15 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2020 mennessä. Viime vuonna uusiutuvan energian osuus oli kuitenkin vain 8,9 prosenttia. Raportissa todetaan vuoden 2020 tavoitteen saavuttamisen olevan "haasteellista".

Sanomalehti Independentin haastattelemien uusiutuvan energian alan toimijoiden ja ilmastoaktivistien mukaan Britannian hallituksen tulee ryhtyä toimeen uusiutuvan energian käytön vauhdittamiseksi ja ajettava kunnianhimoisempaa ja uudistavampaa energiapolitiikkaa.

Britannian asettama kansallinen tavoite on osa laajempaa EU-maiden sitoumusta uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi vuoteen 2020 mennessä.

EU-maiden kansalliset uusiutuvan energian tavoitteet vaihtelevat Maltan kymmenestä prosentista Ruotsin asettamaan 49 prosentin tavoitteeseen. Skaalalla Britannian 15 prosentin tavoite on siis suhteellisen vaatimaton. Britannia on kuitenkin kasvattanut uusiutuvan energian käyttöään tavoitetasoa kohti verrattain hidasta tahtia. Verkkaisemmin tavoitteissaan on edennyt Eurostatin tietojen mukaan vain kolme muuta EU-maata: Hollanti, Ranska ja Irlanti.

"Voidaan tulkita Trumpin ilmastonäkemysten tukemiseksi"

Maan ystävät -ympäristöjärjestöverkoston ilmasto- ja energiakampanjoija Alasdair Cameron sanoo, että Britannian saamattomuus saattaa vaikuttaa kansainvälisestä yhteisöstä siltä, että maa on myötämielinen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päästötavoitteita väheksyville näkemyksille. Trump on päättänyt irrottaa Yhdysvallat kansainvälisestä Pariisin ilmastosopimuksesta.

– Britannian on tehtävä täysin selväksi, ettei se seiso Donald Trumpin näkemysten takana. Yksi parhaista tavoista tehdä se on varmistaa, että yllämme tavoitteisiin, joihin olemme sitoutuneet, Cameron sanoo Independentille.

– Jos Britannia, yksi maailman rikkaimmista ja kehittyneimmistä maista ei saa tehtyä osuuttaan, se on todella negatiivinen signaali muulle maailmalle.

Cameronin mukaan on epätodennäköistä, että Britannia yltää tavoitteeseensa. Sähköntuotantoa, lämmitystä ja liikennettä koskevilla energiaratkaisuilla voitaisiin hänen mukaansa kuitenkin päästä yhä lähelle. Samoilla linjoilla on muun muassa Maailman luonnonsäätiö WWF:n energia- ja ilmastoasioiden johtaja Gareth Redmond-King.

– Britannia laahaa jäljessä uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun lämmön käytöstä kodeissa ja uusiutuvien polttoaineiden käytöstä liikenteessä, mikä on suurin syy siihen, että näytämme jäävän vuoden 2020 tavoitteista.

Into ilmastonmuutoksen torjumiseen laskussa?

Britannia on vuosia pidetty yhtenä edelläkävijöistä ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa. Lähivuosina ilmastokampanjoijat Britanniassa ovat kuitenkin ilmaisseet kasvavaa huolta siitä, että maa on antamassa ilmastoasioille aiempaa vähemmän painoarvoa, kirjoittaa Independent.

Huolta on herättänyt esimerkiksi pääministeri Theresa Mayn suhtautuminen ilmastopolitiikan hoitamiseen. May sulki viime vuonna virkaan astuttuaan ilmastonmuutokseen ja energiapolitiikkaan keskittyneen ministeriön ja siirsi sen vastuut talous- ja teollisuuspainotteisempaan ministeriöön.

Myös Britannian EU-eron on pelätty laannuttavan intoa kurotella kohti tavoitteita, joista on sovittu jäsenyyden aikana.

Britannian Greenpeacen johtava tutkija Doug Parr kommentoi pääministeri Mayn ilmoittaneen aiemmin aikovansa nostaa Britannian "kansainväliseksi johtajaksi" ilmastonmuutoksen torjumisessa.

– Theresa May on puhunut ilmastonmuutoksen torjumisesta ja nyt hänen on aika käydä toimiin. Jotta hän voi pitää päänsä pystyssä muiden G20-maiden johtajien joukossa, hänen on ajettava uusiutuvan energian kuten tuulivoiman asiaa ja korostettava niitä etuja, joita tällaisella kehityksellä olisi planeetalle ja työllisyydelle Britanniassa, Parr kommentoi Independentille.