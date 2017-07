Italialaismedia: Kerrostalo sortunut, seisemän kateissa – osa lapsia

Italiassa nelikerroksinen talo on sortunut Torre Annunziatassa Napolin metropolialueella, kertovat muun muassa italialaismediat la Repubblica ja Corriere Della Serra

Lehtien mukaan seitsemän ihmistä on kateissa ja heistä kaksi on lapsia. Kateissa on lehtien mukaan kaksi perhettä, ja romahtaneet osat talosta ovat ilmeisesti kolmas ja neljäs kerros sekä ullakko.

Pelastushenkilöstö on yrittänyt etsiä kateissa olleita tuloksetta. Kello yhdeksän jälkeen paikallista aikaa eli kello 10 jälkeen Suomen aikaa pelastushenkilöstö kertoi kuulleensa naisen äänen, kertoo Corriere Della Serra.

Onnettomuus tapahtui kello kuuden jälkeen paikallista aikaa. Ihmiset ovat olleet todennäköisesti nukkumassa, kun onnettomuus sattui, lehdet kertovat. Sortumisen syystä ei toistaiseksi ole tietoa. Naapurit eivät ole kertoneet kuulleensa räjähdystä, vaan pelkästään muuratun seinän rysähdyksen, kertoo BBC.