Yhdysvaltojen Tillerson: Vaaliepäilyistä käytiin painokas keskustelu

Yhdysvaltojen ulkoministeri Rex Tillerson sanoo, että presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin kävivät painokkaan keskustelun Venäjän epäillystä puuttumisesta Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin.

Tapaamisessa läsnä olleen Tillersonin mukaan Trump otti asian esiin Putinin kanssa useampaan kuin yhteen kertaan. Tillerson sanoo, että Putin kielsi minkäänlaisen puuttumisen.

Uutistoimisto AP:n mukaan Yhdysvallat on myös sopinut Venäjän kanssa Syyrian lounaisosaa koskevasta tulitauosta. Nimettömien viranomaislähteiden mukaan tulitauon on määrä astua voimaan sunnuntaina keskipäivällä paikallista aikaa.

Tillerson sanoi jo eilen, että Yhdysvallat on valmis tekemään Venäjän kanssa yhteistyötä luodakseen lentokieltoalueita Syyriaan.

Tillerson myös muistutti Syyrian sodan eri osapuolia äärijärjestö Isisin kukistamisen tärkeydestä.

G20-maiden huippukokouksen yhteydessä tavanneet presidentit keskustelivat yli kaksi tuntia.

Presidentit vaihtoivat lyhyet kohteliaisuudet ennen siirtymistä tapaamiseen. Trump sanoi toivovansa, että tapaamisella olisi myönteisiä seurauksia niin Venäjälle, Yhdysvalloille kuin muillekin.

– On kunnia olla seurassasi, Trump sanoi Putinille.

– Ilo tavata henkilökohtaisesti, herra presidentti. Toivon, että tapaamisellamme on konkreettisia tuloksia, kuten sanoit, Putin vastasi Trumpille.

Ensimmäinen kättely nähtiin jo kokouksen alun yhteydessä. Suuria tunteita lyhyessä ensimmäisessä kädenpuristuksessa ei välittynyt, vaikka usea kiistanaihe ympäröi presidenttien tapaamista. Yhdysvaltojen ja Venäjän suurvaltasuhteita hiertää muun muassa Syyrian ja Ukrainan sodat sekä Venäjän epäilty puuttuminen Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin.

Lisäksi Pohjois-Korean tuoreimman ohjustestin jälkeen Yhdysvallat on vaatinut YK:n turvallisuusneuvostolta uusia pakotteita, mutta Venäjä on torjunut ne.

Tällä viikolla Putin hyökkäsi saksalaislehdessä julkaistussa kirjoituksessaan Venäjään kohdistuvia pakotteita vastaan. Tämän jälkeen Trump kritisoi Venäjää epävakauttavista toimista Ukrainassa mainitsematta kuitenkaan Putinia nimeltä.

Yhdysvaltoja toivotaan takaisin ilmastosopimukseen

Viime viikolla Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi, että kokouksen keskeisiä aiheita ovat vapaakauppa sekä Pariisin ilmastosopimus, josta Trump ilmoitti viime kuussa Yhdysvaltojen vetäytyvän.

Britannian pääministeri Theresa May sanoi tänään BBC:lle, että Pariisin ilmastosopimusta ei neuvotella uudestaan, mutta hän haluaisi nähdä Yhdysvaltojen etsivän keinoja palata sopimuksen piiriin.

– Uskon, että tästä pöydästä yhteinen viesti presidentti Trumpille on sopimukseen palaamisen tärkeys. Toivon, että meidän on mahdollista taata sen tapahtuminen, May sanoi.

G20-ryhmään kuuluvat EU:n edustus sekä Argentiina, Australia, Brasilia, Britannia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Indonesia, Intia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Turkki, Venäjä ja Yhdysvallat.

Lisäksi Espanjalla on pysyvä kutsu G20-huippukokouksiin. Hampurin kokoukseen on lisäksi kutsuttu muun muassa Norja ja Hollanti sekä useita YK-järjestöjä.