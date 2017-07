Italian kerrostaloromahduksen kuolonuhrien määrä on noussut kolmeen. Paikallisten viranomaisten mukaan kolme ihmistä on löydetty kuolleena ja tunnistettu ja viisi on edelleen kateissa talon raunioissa.

Kaksi kadonneista on lapsia. Nelikerroksinen talo sortui äkillisesti perjantaiaamuna Torre Annunziatassa Napolin lähistöllä. Naapurit eivät mediatietojen mukaan kuulleet minkäänlaista räjähdystä, vain talon romahduksesta syntyneen äänen. – On selvää, että talo oli huonossa kunnossa. On harmillista, ettei yksikään kaupungin teknikko ollut huomannut sitä, koska siitä täytyi olla merkkejä, Torre Annunziatan pormestari Vincenzo Ascione sanoi.