Trump uskoo nopeaan kauppasopimukseen Britannian kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toivoo USA:n ja Britannian pääsevän nopeasti sopimukseen "erittäin vahvasta" kauppasopimuksesta. Trump myös sanoi kiistanalaisen valtiovierailunsa Britanniaan toteutuvan lähiaikoina.

Trump tapasi aamupäivällä Hampurin G20-huippukokouksessa Britannian pääministerin Theresa Mayn ja kehui tapaamisen yhteydessä medialle vuolaasti maiden suhteita.

– Mikään maa ei voisi olla läheisempi kuin meidän maamme ovat, Trump sanoi.

– Teemme töitä kauppasopimuksen hyväksi. Erittäin ison sopimuksen, erittäin vahvan sopimuksen, se on hyväksi molemmille maille ja uskon että saamme sen tehdyksi erittäin, erittäin nopeasti.

Trump sanoi tuoneensa mukanaan kaikki kauppaan erikoistuneet ihmisensä, kuten kauppaministeri Wilbur Rossin.

Euroopan unioni on varoittanut Britanniaa tekemästä erillistä kauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa ennen kuin sen EU-ero on toteutunut.

Trumpin Britannian-matkaa on vastustettu

Trumpilta kysyttiin myös tulevasta vierailusta Britanniaan.

– Menen kyllä Lontooseen, Trump sanoi.

Hän sanoi, että vierailun ajankohta on vielä työn alla. Trumpin mukaan hänellä on Mayn kanssa "hyvin erityinen suhde."

Trumpin valtiovierailu on herättänyt Britanniassa paljon vastustusta. Trumpin Britanniaan tuloa vastustava vetoomus on kerännyt yli 1,8 miljoonaa allekirjoitusta. May sai talvella runsaasti kritiikkiä esitettyään Trumpille valtiovierailukutsun vain seitsemän päivää sen jälkeen, kun tämä oli aloittanut presidenttinä.

Kuningatar Elisabet II ei maininnut Trumpin tuloa maahan puheessaan parlamentille kesäkuussa, vaikka tapoihin on yleensä kuulunut, että monarkki luettelee tulevat valtiovierailut.