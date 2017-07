Venezuelan presidentti tukee oppositiojohtaja Lopezin vapauttamista

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro toivoo, että oppositiojohtaja Leopoldo Lopezin vapauttaminen vankilasta tarjoaa pohjan sovinnolle. Hänen mukaansa valtio haluaa rauhaa.

Venezuelan korkein oikeus päätti eilen vapauttaa maan näkyvimmän poliittisen vangin vankilasta kotiarestiin. Maduro kertoo tukevansa Lopezin vapauttamista.

Lopez vangittiin vuonna 2014 ja tuomittiin 14 vuoden vankeuteen, koska hän oli kehottanut väkivallan käyttöön mielenosoituksissa. Lopez on kiistänyt syytökset.

Talouskriisiin vajonneessa Venezuelassa on ollut viime kuukausina poikkeuksellisen levotonta. Maassa on osoitettu mieltä jo kolme kuukautta putkeen. Hallituksen ja opposition kannattajien välisissä levottomuuksissa on kuollut ainakin 90 ihmistä.

Vankilasta vapautettu Lopez ilmoitti heti vapauduttuaan, että hän aikoo jatkaa taistelua Venezuelan vapauden puolesta. Lopezin vapauttaminen on ollut yksi maan opposition ja kansainvälisen yhteisön päävaatimuksista. Oppositio lisäksi toivoo maahan uusia vaaleja.