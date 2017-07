Hampurissa Saksassa torstaina alkaneet protestit ovat jatkuneet varhain sunnuntaiaamuna. Poliisin mukaan mielenosoittajat ovat sytyttäneet useita ajoneuvoja tuleen.

Tuoreimpien tietojen mukaan poliisi on ottanut mielenosoituksissa kiinni yhteensä 143 ihmistä. Poliiseja on loukkaantunut noin 213. Vielä ei ole tietoa siitä, kuinka moni mielenosoittajista on loukkaantunut.

Poliisin mukaan mielenosoittajat kokoontuivat G20-kokouksen päätyttyä Schanzenin alueella. Osa mielenosoittajista oli varustautunut polttopulloin, joilla mielenosoittajat heittelivät kulkuvälineitä. Poliisi käytti protestoijia vastaan vesitykkejä ja kyynelkaasua.