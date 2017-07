Erdoganin vastainen protestimarssi huipentuu mielenosoitukseen Istanbulissa – matka Ankarasta kesti kolme viikkoa

Turkin presidenttiä Recep Tayiip Erdogania vastustava kymmenientuhansien ihmisten protestimarssi huipentuu tänään mielenosoitukseen Istanbulissa. Demokratian pelastamista vaativat mielenosoittajat ovat marssineet noin 400 kilometrin matkan pääkaupunki Ankarasta.

"Marssi oikeudenmukaisuuden puolesta" alkoi kolme viikkoa sitten oppositiopuolue CHP:n johtajan Kemal Kilicdaroglun yhden miehen protestina. Kilicdaroglu ilmoitti kävelevänsä Ankarasta Istanbuliin sen jälkeen, kun hänen puoluetoverinsa tuomittiin 25 viikoksi vankilaan valtiolle haitallisen videon luovuttamisesta medialle.

Tuhannet liittyivät mukaan marssiin, ja matkan varrella joukko on kasvanut. Kilicdaroglu on pyrkinyt pitämään marssin puoluepolitiikan ulkopuolisena eikä minkään puolueen tunnuksia ole esillä.

– Turkki on lakannut olemasta demokraattinen valtio. Siitä on tullut riippuvainen yhdestä miehestä. Sitä me emme voi hyväksyä, Kilicdaroglu sanoi CNN:lle.

Turkin poliittinen ilmapiiri kiristyi huomattavasti vuosi sitten heinäkuussa, jolloin Erdoganin syrjäyttämistä yrittänyt sotilasvallankaappaus epäonnistui. Maassa on ollut siitä lähtien poikkeustila ja Erdoganin hallinto on rajoittanut kansalaisoikeuksia ja pidättänyt tuhansia aktivisteja, akateemikkoja ja opposition edustajia.

Huhtikuussa Erdoganin valtaoikeuksia laajennettiin kansanäänestyksen seurauksena.

Yhteenotot Erdogania vastustavien mielenosoittajien ja virkavallan välillä ovat olleet yleisiä, mutta marssi Ankarasta Istanbuliin on sujui rauhallisesti. Poliisi on suojannut marssijoita.

Tänään marssi huipentuu suurmielenosoitukseen. Marssin viimeisellä osuudella Turkin suurimman kaupungin laitamilla oli CNN:n mukaan juhlatunnelma, vaikka suurin osa marssijoista onkin ollut hyvin väsyneitä viikkojen kävelyn jälkeen.

