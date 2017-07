Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö: Isisin johtaja on kuollut

Äärijärjestö Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi on kuollut, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva The Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Se kertoo, että Isisin korkea-arvoiset johtajat ovat vahvistaneet tiedon. He oleskelevat Syyrian itäosissa sijaitsevassa Deir Ezzorin provinsissa. Tarkkailijajärjestön johtaja Rami Abdel Rahman kertoo järjestön saaneen tiedon asiasta tänään. Järjestön tiedossa ei ole, milloin al-Baghdadi on kuollut. Deir Ezzor on edelleen suurelta osin Isisin hallinnassa. Abdel Rahman sanoi, että al-Baghdadi oli Deir Ezzorissa viime kuukausien aikana, mutta ei ole selvää, onko hän mahdollisesti kuollut siellä tai jossain muualla. Yhdysvaltain johtama Isisin-vastainen liittouma sanoi, ettei se pysty vahvistamaan järjestön tietoja. Myöskään Isisin käyttämät sosiaalisen median tilit eivät ole vahvistaneet, mutta eivät kiistäneetkään tietoa järjestön johtajan kuolemasta. Huhut al-Baghdadin kuolemasta ovat olleet sitkeitä viime kuukausien aikana. Venäjän armeija epäili tappaneensa hänet ilmaiskussa toukokuun lopulla. Tuolloin tietoa ei saatu vahvistettua. Venäjän armeijan mukaan sen taistelukoneet tekivät 10 minuuttia kestäneen ilmaiskun Raqqan kaupungin lähistöllä, minne Isisin johtajia oli kokoontunut. Yhdysvaltain johtama liittouma ei myöskään tuolloin pystynyt vahvistamaan al-Baghdadin mahdollista kuolemaa. Irakissa syntynyttä al-Baghdadia ei ole nähty julkisuudessa sitten vuoden 2014. Yhdysvallat on luvannut 25 miljoonan dollarin palkkion al-Baghdadista. Hänen huhutaan liikkuneen säännöllisesti Isisin hallitsemalla Irakin ja Syyrian rajaseudulla.