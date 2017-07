Oppositiojohtaja Boris Nemtsovin palkkamurhasta luettiin pitkiä tuomioita – murhan tilaaja edelleen vapaalla jalalla

Venäläinen tuomioistuin on tuominnut viisi ihmistä vankeuteen oppositiojohtaja Boris Nemtsovin palkkamurhasta.

Oikeus katsoi kesäkuun lopulla, että Zaur Dadajev ampui Nemtsovia neljästi Kremlin lähellä helmikuussa 2015. Dadajeville luettiin torstaina kahdenkymmenen vuoden vankeustuomio.

Syyttäjä vaati Dadajeville elinkautista vankeusrangaistusta. Dadajev on entinen eliittisotilas ja palvellut Tshetshenian johtajan Ramzan Kadyrovin alaisuudessa.

Neljä murhassa avustanutta miestä saivat yhdestätoista yhdeksääntoista vuotta vankeutta.

Tuomioistuimen mukaan tuomitut tshetsheenimiehet suostuivat tappamaan Nemtsovin 15 miljoonasta ruplasta eli noin 215 000 eurosta. Palkkamurhasta sovittiin jo vuonna 2014.

Tuomitut tshetsheenit ovat vakuuttaneet, etteivät he liity Nemtsovin murhaan millään tavalla. Miehet ovat pyörtäneet alustavat tunnustuksensa sanomalla, että tunnustukset saatiin kiduttamalla.

Vaikka viisi ihmistä lähtee kalterien taakse oppositiojohtajan murhasta, Nemtsovin kannattajien mielestä oikeus on epäonnistunut paljastamaan murhan tilaajan. Lähipiirin syyttävä sormi osoittaa Tshetshenian johtajaan Kadyroviin ja Kremliin. Nemtsov tunnettiin presidentti Vladimir Putinin kärkevänä arvostelijana.

Murhan tilaajan jahti jatkuu

Venäjän tutkintakomitea on ilmoittanut jatkavansa tutkintaa murhan järjestäneiden ihmisten osalta. Tutkijoiden pääepäilty on Ruslan Muhudinov, joka on ollut kansainvälisesti etsintäkuulutettu vuodesta 2015 lähtien. Muhudinovia ei ole saatu kiinni.

Näyttö Muhudinovia vastaan on kuitenkin ristiriitainen. Tutkijoiden mukaan hän maksoi viisikolle murhan tekemisestä. On kuitenkin epäselvää, miksi Tshetshenian sisäministeriön autonkuljettajana toiminut Muhudinov olisi halunnut murhata Nemtsovin ja mistä hänen maksamansa verirahat olisivat peräisin.